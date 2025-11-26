Après avoir aligné quatre séances de baisse sur cinq depuis la publication de ses résultats mercredi dernier, l'action Nvidia se ressaisit aujourd'hui à Wall Street, alors que les analystes tentent de relativiser la portée de la menace posée par Alphabet (Google) sur le marché des puces dédiées à l'IA.
Vers 11h15 (heure de New York), le titre rebondit de 1,4%, effaçant une partie des pertes de l'ordre de 4,7% essuyées depuis la parution il y a une semaine de ses résultats trimestriels, qui étaient ressortis bien au-dessus des attentes mais qui n'avaient pas suffi à convaincre les investisseurs de renforcer leurs positions à l'achat sur le géant californien.
La valeur avait chuté de plus de 2,5% sur la seule séance d'hier, victime d'informations selon lesquelles Meta serait en discussions afin de faire l'acquisition de processeurs TPU de Google afin d'équiper ses centres de données, ce qui avait entraîné à l'inverse une forte hausse des titres Meta (+3,8%) et Alphabet (+1,5%).
Des spéculations tempérées par les équipes de Wedbush Securities, qui continuent de considérer Nvidia comme le véritable "Rocky Balboa" de la discipline.
"Les puces TPU de Google, développées avec son partenaire clé Broadcom, arrivent désormais au premier plan et commencent à gagner du terrain sur le marché de l'IA, ce qui est une très bonne chose, comme le succès récent d'AMD dans le domaine", estime Dan Ives, l'analyste vedette du courtier américain.
D'après le spécialiste, il ne serait pas étonnant de voir prochainement d'autres géants de la tech se lancer dans la course aux puces pour l'IA et chercher à en tirer des revenus.
"Cela dit, la révolution de l'IA aujourd'hui commence et se termine avec Nvidia, et cela ne devrait pas changer avant quelques années", rappelle le professionnel.
"Au vu des milliards de milliards de dollars qui seront dépensés dans les années à venir, de nombreux acteurs du secteur technologique sont appelés à bénéficier du dynamisme du secteur, en plus de Nvidia", poursuit Dan Ives. "Mais cela ne doit pas laisser que Nvidia est en train de perdre sa place de champion incontesté de la révolution de l'IA : sur le plan des puces, son leadership reste solide pour longtemps", conclut l'analyste de Wedbush.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
