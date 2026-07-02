Nvidia s'allie à deux start-up pour bâtir des usines d'IA
Nvidia a annoncé jeudi avoir scellé des partenariats avec deux start-up spécialisées dans le cloud dédié à l'intelligence artificielle (IA) afin de déployer des usines d'IA ("AI factories") à grande échelle dans le cadre d'un modèle inédit de partage des revenus.
La jeune pousse australienne Sharon AI et Firmus, une filiale de l'éditeur de logiciels professionnels Nemetschek, figurent parmi les premières entreprises à collaborer avec le géant des processeurs pour l'IA dans le cadre de ce nouveau modèle économique.
Il est notamment prévu que Sharon AI déploie jusqu'à 40 000 processeurs graphiques (GPU) Nvidia Grace Blackwell GB300.
Firmus - qui construit actuellement un campus d'usines d'IA à Batam, en Indonésie - prévoit quant à lui de recevoir jusqu'à 170 000 GPU Nvidia pour son infrastructure dont la capacité attendue est de 360 mégawatts.
Un tournant structurel pour le marché
Cette initiative intervient alors que l'écosystème de l'intelligence artificielle est en train de basculer d'une phase de développement des modèles vers une utilisation de masse.
De l'aveu de Nvidia, cette transition doit s'accompagner d'une accélération de la demande en puissance de calcul, qui migre progressivement vers des infrastructures industrielles d'IA fonctionnant en continu, capables de générer des volumes massifs de "tokens", les unités élémentaires traitées par les modèles d'IA générative.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.