Nvidia et Intel ont officialisé jeudi un accord de collaboration qui va se traduire par un investissement de cinq milliards de dollars du spécialiste des puces dédiées à l'IA dans le fabricant de microprocesseurs aujourd'hui en difficultés.
Dans un communiqué, les deux groupes indiquent que ce partenariat stratégique vise à développer de manière conjointe toute une série de gammes de produits 'sur mesure' destinés aux centres de données et aux ordinateurs personnels, afin d'accélérer les applications et charges de travail pour les marchés des 'hyperscaleurs', des entreprises et du grand public.
L'accord prévoit une intégration étroite des architectures des deux groupes via la technologie NVLink de Nvidia, avec l'idée d'associer la puissance de calcul accéléré et d'intelligence artificielle (IA) du spécialiste des GPU avec les processeurs x86 d'Intel.
Dans le domaine des centres de données, Intel fabriquera des processeurs x86 personnalisés pour Nvidia, qui les intégrera dans ses plateformes d'infrastructure d'IA et les proposera directement au marché.
Sur le segment des PC, Intel produira et commercialisera de nouveaux systèmes sur puces (SoC) x86 intégrant des 'chiplets' GPU Nvidia RTX.
Aux cours actuels, la participation de Nvidia - qui va se faire à un prix de 23,28 dollars soit une décote de 6,5% par rapport au cours de clôture de mercredi soir - représente autour de 4,3% du capital d'Intel.
Suite à ces annonces, l'action Intel était attendue en hausse de 29% jeudi matin à la Bourse de New York, tandis que le titre Nvidia affichait des gains de plus de 3% en préouverture.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (77,8%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (22,2%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (78%), jeux (17,1%), visualisation professionnelle (2,5%), automobile (1,8%) et autres (0,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (44,3%), Taiwan (22%), Chine (16,9%) et autres (16,8%).