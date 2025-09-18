Nvidia signe un accord de collaboration avec Intel, dans lequel il va investir cinq milliards de dollars

Nvidia et Intel ont officialisé jeudi un accord de collaboration qui va se traduire par un investissement de cinq milliards de dollars du spécialiste des puces dédiées à l'IA dans le fabricant de microprocesseurs aujourd'hui en difficultés.



Dans un communiqué, les deux groupes indiquent que ce partenariat stratégique vise à développer de manière conjointe toute une série de gammes de produits 'sur mesure' destinés aux centres de données et aux ordinateurs personnels, afin d'accélérer les applications et charges de travail pour les marchés des 'hyperscaleurs', des entreprises et du grand public.



L'accord prévoit une intégration étroite des architectures des deux groupes via la technologie NVLink de Nvidia, avec l'idée d'associer la puissance de calcul accéléré et d'intelligence artificielle (IA) du spécialiste des GPU avec les processeurs x86 d'Intel.



Dans le domaine des centres de données, Intel fabriquera des processeurs x86 personnalisés pour Nvidia, qui les intégrera dans ses plateformes d'infrastructure d'IA et les proposera directement au marché.



Sur le segment des PC, Intel produira et commercialisera de nouveaux systèmes sur puces (SoC) x86 intégrant des 'chiplets' GPU Nvidia RTX.



Aux cours actuels, la participation de Nvidia - qui va se faire à un prix de 23,28 dollars soit une décote de 6,5% par rapport au cours de clôture de mercredi soir - représente autour de 4,3% du capital d'Intel.



Suite à ces annonces, l'action Intel était attendue en hausse de 29% jeudi matin à la Bourse de New York, tandis que le titre Nvidia affichait des gains de plus de 3% en préouverture.