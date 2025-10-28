Nvidia a annoncé mardi la signature d’un méga-contrat avec le département américain de l’Énergie, prévoyant la construction de sept superordinateurs destinés à la recherche scientifique et à la modernisation de l’arsenal nucléaire. Le plus imposant d’entre eux, développé avec Oracle, intégrera 100 000 puces Blackwell, la dernière génération de processeurs d’intelligence artificielle de l’entreprise. Cette annonce s’accompagne d’un carnet de commandes record de 500 milliards de dollars sur les cinq prochains trimestres, confirmant la position de Nvidia au cœur de la stratégie américaine en matière d’IA et d’énergie.

Lors de la conférence GTC organisée à Washington, le PDG Jensen Huang a salué la politique énergétique du président Donald Trump, qu’il a présentée comme un facteur clé de ce déploiement massif. Nvidia a également dévoilé une technologie réseau capable de relier ses puces à des ordinateurs quantiques, ainsi qu’un partenariat stratégique avec Nokia, assorti d’un investissement d’un milliard de dollars pour le développement conjoint des technologies 6G. Le groupe a par ailleurs introduit une gamme de produits baptisée Arc, destinée à améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures télécoms.

La société californienne multiplie les alliances dans des domaines variés, allant de la sécurité et la logistique, via un accord avec Palantir Technologies, à la mobilité autonome, avec le lancement de la plateforme Hyperion en collaboration avec Uber. Ces initiatives témoignent de la volonté de Nvidia d’élargir son influence au-delà des centres de données. Le titre gagne près de 5%, les investisseurs saluant l’ampleur des contrats signés et la consolidation de la production sur le sol américain, désormais assurée en grande partie en Arizona, au Texas et en Californie.