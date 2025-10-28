Nvidia a annoncé mardi la signature d’un méga-contrat avec le département américain de l’Énergie, prévoyant la construction de sept superordinateurs destinés à la recherche scientifique et à la modernisation de l’arsenal nucléaire. Le plus imposant d’entre eux, développé avec Oracle, intégrera 100 000 puces Blackwell, la dernière génération de processeurs d’intelligence artificielle de l’entreprise. Cette annonce s’accompagne d’un carnet de commandes record de 500 milliards de dollars sur les cinq prochains trimestres, confirmant la position de Nvidia au cœur de la stratégie américaine en matière d’IA et d’énergie.
Lors de la conférence GTC organisée à Washington, le PDG Jensen Huang a salué la politique énergétique du président Donald Trump, qu’il a présentée comme un facteur clé de ce déploiement massif. Nvidia a également dévoilé une technologie réseau capable de relier ses puces à des ordinateurs quantiques, ainsi qu’un partenariat stratégique avec Nokia, assorti d’un investissement d’un milliard de dollars pour le développement conjoint des technologies 6G. Le groupe a par ailleurs introduit une gamme de produits baptisée Arc, destinée à améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures télécoms.
La société californienne multiplie les alliances dans des domaines variés, allant de la sécurité et la logistique, via un accord avec Palantir Technologies, à la mobilité autonome, avec le lancement de la plateforme Hyperion en collaboration avec Uber. Ces initiatives témoignent de la volonté de Nvidia d’élargir son influence au-delà des centres de données. Le titre gagne près de 5%, les investisseurs saluant l’ampleur des contrats signés et la consolidation de la production sur le sol américain, désormais assurée en grande partie en Arizona, au Texas et en Californie.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
