Lors de la conférence ROSCon 2025 organisée à Singapour, Nvidia a présenté plusieurs initiatives destinées à stimuler l'innovation dans la robotique open source. L'entreprise contribue notamment à l'évolution de ROS 2, le principal cadre de développement utilisé dans le monde pour la conception de robots, et rejoint le nouveau groupe 'Physical AI' de l'Open Source Robotics Alliance, dédié au contrôle en temps réel et à l'intelligence artificielle appliquée aux machines autonomes.
Nvidia intègre désormais dans ROS 2 des fonctions capables de gérer à la fois les processeurs classiques et les GPU, améliorant la rapidité et la fluidité des calculs nécessaires aux robots modernes. La société rend aussi disponible en open source Greenwave Monitor, un outil qui aide les développeurs à détecter et corriger rapidement les problèmes de performance.
Enfin, Nvidia lance Isaac ROS 4.0, un ensemble de bibliothèques et de modèles d'IA accélérés par GPU, compatibles avec la plateforme Jetson Thor. Cette solution permet aux ingénieurs de créer, tester et déployer plus facilement des robots capables d'apprendre et d'interagir avec leur environnement.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
