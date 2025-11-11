Nvidia recule en Bourse mardi à New York suite à l'annonce de la cession par le conglomérat japonais SoftBank de l'intégralité de sa participation au capital du fabricant de puces californien, une opération réalisée avec une nette décote qui vient relancer les inquiétudes lancinantes des investisseurs concernant les valorisations jugées tendues des grandes valeurs américaines liées à l'IA.
A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, SoftBank a indiqué qu'il avait cédé au mois d'octobre sa participation dans le concepteur des processeurs, soit l'équivalent de 32,1 millions d'actions pour un montant total de quelque 5,8 milliards de dollars.
L'opération fait ressortir un prix de 180,7 dollars, représentant une décote de l'ordre de 9% par rapport au cours de clôture de lundi soir (199 dollars).
Dans son communiqué, SoftBank indique que les quelque 2,9 milliards de dollars de plus-value dégagés sur la transaction vont lui permettre de financer ses investissements dans l'IA.
Ce placement opportuniste n'a pas manqué de relancer les débats sur la valorisation de Nvidia, dont les analystes louent les perspectives, mais qui évolue à des multiples très élevés. Après son rebond de 65% opéré sur les six derniers mois, le titre à l'heure actuelle se paie 31,3 fois ses profits attendus pour 2027, contre une moyenne de 22,7 fois pour les sociétés du S&P 500.
Aux niveaux de cours actuels, Nvidia est désormais valorisé en Bourse à près de 4 700 milliards de dollars.
Si cette valorisation est parfaitement justifiée pour certains analystes qui mettent en évidence le développement colossal de l'IA, d'autres estiment que la thématique conduit les investisseurs à faire preuve d'un certain aveuglement.
'Le marché a été tellement obnubilé par la détention de titres de sociétés sensées profiter des investissements liés à l'IA, des concepteurs de puces aux spécialistes du nucléaire, en passant par les 'hyperscalers' ou certains fabricants de bien d'équipement, qu'il a pu en oublier d'autres opportunités intéressantes', relèvent ce matin les équipes de BofA.
La banque d'affaires américaine met en évidence, plus générale, les dangers qu'un essor trop rapide de l'IA peuvent représenter pour l'économie.
'Si l'IA remplace des emplois bien rémunérés dans les bureaux et services, cela pourrait freiner la consommation, ce qui représenterait un vrai danger économique pour l'avenir proche', indique la firme new-yorkaise.
Concernant les dépenses élevées des 'hyperscalers', ces géants du 'cloud', BofA rappelle qu'historiquement, les entreprises très capitalistiques (celles qui dépensent beaucoup en équipements et infrastructures) se négocient à des prix plus bas que les entreprises innovantes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
'Aujourd'hui, les géants de l'IA dépensent autant en investissements que les grandes compagnies pétrolières américaines, mais leurs valorisations boursières sont proches de niveaux records', ajoute la banque. 'Si l'IA ne rapporte pas autant qu'attendu, leur cours pourrait fortement baisser', conclut la banque.
D'autres professionnels insistent, au contraire, sur le potentiel encore sous-estimé de l'IA.
'Il faut bien comprendre que nous nous inscrivons actuellement dans une véritable course effrénée à l'IA qui va alimenter le prochain chapitre de croissance des 'Big Tech' et qui n'est pas près de ralentir en 2026', souligne ainsi Dan Ives, l'analyste en charge des valeurs technologiques chez Wedbush Securities.
De son point de vue, les résultats trimestriels de Nvidia, prévus la semaine prochaine, devraient venir confirmer cette dynamique et constituer un catalyseur favorable pour les valeurs technologiques d'ici à la fin de l'année, en faisant comprendre aux investisseurs qu'ils sous-estiment encore la portée et l'ampleur du phénomène.
Un peu moins d'une heure après l'ouverture, l'action Nvidia cédait autour de 3%, à comparer avec un repli de 0,6% pour le Nasdaq.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
