Nvidia : un BPA en augmentation de 54% au 2e trimestre

Le géant des puces pour l'intelligence artificielle (IA) Nvidia a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 1,05 dollar au titre de son deuxième trimestre 2025-26, en augmentation de 54% par rapport à la même période un an auparavant.



Sa marge brute non GAAP s'est contractée de trois points à 72,7%, pour des revenus en croissance de 56% à plus de 46,7 milliards de dollars, et ce malgré une absence de ventes de produits H20 à des clients basés en Chine sur la période.



'Blackwell est la plateforme d'IA que le monde attendait, offrant un saut générationnel exceptionnel : la production de Blackwell Ultra s'accélère à plein régime et la demande est extraordinaire', met en avant son CEO Jensen Huang.



Le 26 août, son conseil d'administration a autorisé pour 60 milliards de dollars de rachats d'actions supplémentaires, sans date d'expiration, s'ajoutant à l'enveloppe de 14,7 milliards qui restait à la fin du deuxième trimestre.



Pour le trimestre en cours, Nvidia indique tabler sur une marge brute non GAAP de 73,5%, à plus ou moins 50 points de base, et sur des revenus de 54 milliards, à plus ou moins 2% (perspectives toujours sans livraisons de H20 à la Chine).