Le titre Nokia s'envole de près de 17% après l'investissement de Nvidia dans le capital du groupe.
Le conseil d'administration de Nokia a décidé d'émettre 166 389 351 nouvelles actions dans le cadre d'une émission d'actions permettant à Nvidia d'investir 1,0 milliard de dollars dans Nokia.
Nvidia souscrira les actions au prix de souscription de 6,01 dollars par action. Cette transaction permettra à Nvidia de devenir actionnaire à hauteur de 2,90 % de Nokia.
Nokia prévoit d'accélérer le développement de ses logiciels RAN 5G et 6G pour qu'ils fonctionnent sur l'architecture Nvidia et réalisera des investissements pour accroître sa présence sur le marché de l'IA et du Cloud.
Nokia et Nvidia ont convenu de collaborer sur des solutions réseau d'IA et d'explorer les possibilités d'intégrer les technologies de commutation et optiques pour centres de données de Nokia à la future architecture d'infrastructure IA de Nvidia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
