Wedbush réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 210 dollars sur Nvidia, au lendemain de la publication par le spécialiste des puces pour l'IA de ses résultats de deuxième trimestre comptable.
'Bien que l'action ait légèrement baissé après la clôture, nos points à retenir de cette publication étaient presque toujours positifs', juge le broker, rappelant la prudence dont fait habituellement preuve la direction quant à ses prévisions de revenus.
S'il reconnaît l'incapacité continue de Nvidia à expédier en Chine comme étant 'peut-être la seule exception' à ce tableau positif, Wedbush souligne que ceci rend, à l'inverse, les objectifs du groupe 'encore plus impressionnants'.
'Nous pensons probable que Nvidia navigue dans la situation géopolitique délicate actuelle pour exploiter à nouveau le marché chinois (probablement avec des produits basés sur Blackwell), créant ainsi du potentiel de hausse de nos estimations', poursuit-il.
Nvidia : Wedbush reste positif après les trimestriels
Publié le 28/08/2025 à 15:56
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager