NVR affecté par la hausse des taux et des coûts au premier trimestre

Le constructeur immobilier américain NVR a enregistré un net recul de ses performances au premier trimestre, dans un contexte marqué par des taux d'intérêt élevés et une augmentation des coûts liés aux matières premières. Ces facteurs, combinés aux droits de douane et à une inflation persistante, ont pesé sur la demande et sur l'activité du groupe. Le titre recule d'environ 4% en séance, reflétant les inquiétudes des investisseurs face à cet environnement défavorable.

Le nombre de logements livrés a chuté de 22% sur un an, à 4 015 unités, en raison notamment d'un carnet de commandes moins fourni en début de période. La marge brute de l'activité de construction s'est contractée à 19,6%, contre 21,9% un an plus tôt, sous l'effet de la hausse du coût des terrains et de pressions sur les prix. Le prix moyen des nouvelles commandes a également reculé de 2%, à 440 100 dollars.



Le chiffre d'affaires consolidé a diminué de 22%, à 1,88 milliard de dollars, un niveau toutefois légèrement supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice trimestriel a reculé de 29%, pour s'établir à 67,76 dollars par action, confirmant l'impact significatif des conditions économiques sur la rentabilité du groupe.