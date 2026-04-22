NVR affecté par la hausse des taux et des coûts au premier trimestre
Le constructeur immobilier américain NVR a enregistré un net recul de ses performances au premier trimestre, dans un contexte marqué par des taux d'intérêt élevés et une augmentation des coûts liés aux matières premières. Ces facteurs, combinés aux droits de douane et à une inflation persistante, ont pesé sur la demande et sur l'activité du groupe. Le titre recule d'environ 4% en séance, reflétant les inquiétudes des investisseurs face à cet environnement défavorable.
Le nombre de logements livrés a chuté de 22% sur un an, à 4 015 unités, en raison notamment d'un carnet de commandes moins fourni en début de période. La marge brute de l'activité de construction s'est contractée à 19,6%, contre 21,9% un an plus tôt, sous l'effet de la hausse du coût des terrains et de pressions sur les prix. Le prix moyen des nouvelles commandes a également reculé de 2%, à 440 100 dollars.
Le chiffre d'affaires consolidé a diminué de 22%, à 1,88 milliard de dollars, un niveau toutefois légèrement supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice trimestriel a reculé de 29%, pour s'établir à 67,76 dollars par action, confirmant l'impact significatif des conditions économiques sur la rentabilité du groupe.
NVR, Inc. figure parmi les principaux constructeurs américains de maisons individuelles. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- vente de maisons individuelles (91,4%) : maisons unifamiliales détachées, jumelées ou en rangée (marques Ryan Homes, NVHomes et Heartland Homes) ;
- crédit hypothécaire (8,6%) : 6 MdsUSD d'encours de crédit octroyés en 2025.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.