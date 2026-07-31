NXP étudie le rachat du concepteur de puces Ambarella
NXP Semiconductors est en discussions pour acquérir Ambarella, selon le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier. A la suite de ces informations, l'action Ambarella a bondi de près de 18%, tandis que le titre NXP reculait de plus de 3%. La capitalisation boursière d'Ambarella s'élève à environ 3,25 milliards de dollars. Les discussions restent en cours et pourraient ne pas aboutir à une transaction.
Une telle acquisition permettrait à NXP de renforcer sa présence dans les véhicules définis par logiciel, les technologies radar et les solutions d'électrification. Ambarella est spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle à faible consommation d'énergie et les logiciels destinés aux appareils fonctionnant en périphérie de réseau ("edge"), notamment les caméras, les véhicules et les robots.
Ni NXP ni Ambarella n'ont confirmé ces informations. Cette éventuelle opération intervient quelques jours après la publication par NXP de prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux attentes, soutenues par une demande robuste pour ses semi-conducteurs destinés aux secteurs de l'automobile, de l'industrie et des centres de données.
NXP Semiconductors N.V. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs à signaux mixtes hautes performances. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- automobile (58%) ;
- industrie et Internet des objets (18,5%) ;
- équipements de télécommunication et dispositifs mobiles (12,9%) ;
- autres (10,6%) : notamment infrastructures de télécommunication.
La répartition géographique du CA est la suivante : Asie-Pacifique (29,2%), Amériques (27,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,7%) et Chine (16,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.