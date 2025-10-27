NXP Semiconductors a publié lundi des résultats en baisse pour le troisième trimestre, mais le groupe néerlandais se dit confiant dans un redressement progressif d’ici la fin de l’année. Le chiffre d’affaires a reculé de 2% sur un an, tandis que la marge brute s’est établie à 57%, contre 58,2% un an plus tôt. Le bénéfice net ressort à 790 millions de dollars, soit 1,75 dollar par action, contre 890 millions ou 2,79 dollars par action l’an passé. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté par action s’établit à 3,11 dollars, en baisse de 10%. La trésorerie opérationnelle atteint 585 millions de dollars, dont 509 millions de trésorerie disponible non-GAAP, et le groupe a racheté pour 100 millions de dollars d’actions tout en versant un dividende de 1,014 dollar par action.

Rafael Sotomayor, président et futur directeur général, a souligné que les résultats dépassaient le point médian des prévisions et que l’entreprise observait "une amélioration séquentielle généralisée" dans toutes les régions. NXP mise sur la solidité de ses moteurs de croissance et sur les premiers signes d’une reprise cyclique, tout en maintenant une discipline d’investissement. Pour le quatrième trimestre, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 3,2 et 3,4 milliards de dollars, en hausse de 3% à 9% sur un an, et un bénéfice ajusté par action entre 3,07 et 3,49 dollars. Ces prévisions optimistes ont été bien accueillies par les marchés : le titre NXP gagne 2% dans les échanges après la clôture de Wall Street.