L'entreprise, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (AOS), compte utiliser ces fonds pour accélérer le lancement commercial de Genio aux Etats-Unis, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie.

Pour Olivier Taelman, chief executive officer de Nyxoah : " Il s'agit d'un moment décisif pour Nyxoah. Forts de la dynamique soutenue de nos deux premiers trimestres commerciaux aux États-Unis, ces capitaux permettront à Nyxoah d'accélérer la montée en puissance commerciale de Genio aux États-Unis et de tenir sa mission envers les patients souffrant d'AOS".