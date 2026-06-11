Nyxoah finalise une levée de fonds

La société de technologie médicale belge a finalisé une augmentation de capital de 95 millions de dollars et anticipe la réception de la seconde tranche de 15 millions de dollars de son prêt auprès de la Banque européenne d'investissement. Au total, Nyxoah va recevoir 110 millions de dollars de nouveaux capitaux.

L'entreprise, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (AOS), compte utiliser ces fonds pour accélérer le lancement commercial de Genio aux Etats-Unis, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie.



Pour Olivier Taelman, chief executive officer de Nyxoah : " Il s'agit d'un moment décisif pour Nyxoah. Forts de la dynamique soutenue de nos deux premiers trimestres commerciaux aux États-Unis, ces capitaux permettront à Nyxoah d'accélérer la montée en puissance commerciale de Genio aux États-Unis et de tenir sa mission envers les patients souffrant d'AOS".