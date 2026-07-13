L'opportunité liée aux infrastructures japonaises est manifeste ; reste à savoir si elle pourra être pleinement exploitée.

Le budget record de 122 300 milliards de yens (JPY) de dépenses nationales du Japon pour l'exercice fiscal 2026 a lancé un cycle de construction à long terme, incluant des investissements dans les infrastructures, la prévention des catastrophes et le développement industriel.

Le secteur de la construction est soutenu par le renouvellement des infrastructures sous l'impulsion du gouvernement, les mises aux normes de résilience et les projets industriels. En fait, le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) estime que les dépenses de construction grimperont à 75 500 milliards JPY, se rapprochant du record historique de 84 000 milliards JPY atteint en 1992. Aujourd'hui, la demande reste solide dans le développement urbain, la rénovation d'infrastructures vieillissantes, les usines liées aux semi-conducteurs, les installations d'énergie verte et les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Obayashi Corporation, l'un des principaux entrepreneurs généraux du Japon dont les activités couvrent la construction domestique et internationale, le développement immobilier et l'énergie verte, tire profit de cette dynamique. Du moins, sur le papier.

Stagnation du chiffre d'affaires mais bond des marges

Le chiffre d'affaires d'Obayashi est resté globalement stable. Pour l'exercice 2026 clos en mars 2026, les revenus ont légèrement diminué de 0,2 % sur un an pour s'établir à 2 580 milliards JPY, contre 2 590 milliards JPY lors de l'exercice 2025. L'achèvement d'un nombre restreint de grands projets nationaux a pesé sur l'activité. Par ailleurs, les gains issus des segments de la construction de bâtiments à l'étranger et du génie civil ont suffi de justesse à compenser ce manque à gagner.

Toutefois, le bénéfice d'exploitation a progressé de manière substantielle lors de l'exercice 2026, bondissant de 36,6 % sur un an pour atteindre 194,6 milliards JPY, contre 142,4 milliards JPY en 2025. La marge opérationnelle s'est améliorée de 200 points de base sur un an pour atteindre 7,5 %, contre 5,5 % lors de l'exercice 2024, grâce à l'approbation de réclamations supplémentaires et à une contribution accrue de projets à forte marge issus des deux derniers cycles de commandes. De plus, la branche immobilière a concrétisé les ventes d'actifs qu'elle préparait.

Le bénéfice net de l'exercice 2026 a augmenté de 18,8 % pour atteindre 177,7 milliards JPY, contre 149,6 milliards JPY précédemment. Cette croissance est inférieure à celle du bénéfice d'exploitation en raison d'une baisse de 19,2 milliards JPY des produits exceptionnels et d'une charge fiscale plus élevée.

En conséquence, la société a généré un flux de trésorerie disponible (free cash flow) de 168,5 milliards JPY en 2026, contre 94,2 milliards JPY en 2025.

Une valorisation attractive ?

Avec un cours actuel s'affichant à 3 182,0 JPY, Obayashi affiche une solide performance boursière. Le titre a progressé de 45,7 % sur l'année écoulée. Malgré cela, l'action reste en deçà de son sommet sur 52 semaines de 4 439 JPY, ce qui suggère que les investisseurs sont devenus plus sélectifs.

Le tableau de la valorisation semble plus équilibré que tendu. Sur la base des prévisions pour l'exercice 2027, Obayashi se négocie à 13,6 fois les bénéfices prévisionnels, un niveau proche de sa moyenne de ratio cours/bénéfice (P/E) sur trois ans de 14,2x. Cela indique que le titre ne bénéficie pas d'une prime significative par rapport à sa fourchette de valorisation historique.

Le sentiment des analystes demeure résolument constructif. Sept des huit analystes suivant la valeur recommandent l'achat, tandis que le dernier est à "conserver". L'objectif de cours moyen du consensus, fixé à 3 887,5 JPY, laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 20,5 % par rapport au cours actuel.

Des vents contraires à l'horizon ?

Avec moins de grands projets arrivant en phase finale de facturation lors de l'exercice 2027, ces revenus à forte marge ne sont pas mécaniquement reproductibles. Parallèlement, l'envolée des prix des matériaux de construction et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement pèsent sur les marges des projets, tandis que la volatilité du yen impacte de manière contrastée les bénéfices réalisés à l'étranger. Au Japon, une réduction de 30 % de la main-d'œuvre depuis le pic de 1997 et des plafonds plus stricts sur les heures supplémentaires limitent la capacité d'Obayashi à répondre à la demande croissante.