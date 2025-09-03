Obiz s'illustre en Bourse après un premier semestre 'dynamique'

Obiz bondit de plus de 8% ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une croissance de son activité jugée 'dynamique' par les analystes au titre du premier semestre.



La plateforme digitale de marketing relationnel a annoncé hier soir avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 57,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 11%.



Sur une base 'pro forma', c'est-à-dire en tenant compte de l'impact de la société HA Plus PME depuis le 1er janvier 2024, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 s'inscrit en hausse de 8%.



L'activité historique du groupe - qui consiste à proposer aux clients des programmes relationnels et affinitaires - a poursuivi sa forte trajectoire de croissance, avec un bond de 39% de ses revenus, à la faveur des 43 programmes signés sur l'exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes remportés au 1er semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca).



Le groupe confirme ainsi viser la signature de plus de 150 nouveaux programmes relationnels et affinitaires d'ici 2027.



Son activité de boutiques e-commerce, dont la marge brute est comparable à celle d'un revendeur, a quant à elle enregistré un volume d'affaires en croissance de 9% par rapport au 1er semestre 2024, tirant parti de son positionnement et de son importante force de frappe sur le marché des loisirs, du sport et de la culture à prix réduits.



'Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 a bénéficié d'une bonne dynamique au sein des deux divisions', commentent ce matin les analystes de TP ICAP Midcap, qui saluent un 'nouveau départ sur des bases assainies'.



'Sur l'exercice exceptionnel de neuf mois clos au 30 septembre 2025, l'Ebitda devrait fortement progresser, soutenue par un effet mix produit (montée en puissance de l'activité programmes, à forte marge) et le déploiement d'un nouvel outil de reporting (renforçant le pilotage des marges)', explique la société de Bourse, qui maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de sept euros.



Evoquant une publication 'dynamique', Euroland réitère également sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours maintenu à neuf euros, faisant ressortir un potentiel de hausse de 208%.



Dans son communiqué, Obiz a réaffirmé son ambition d'atteindre un Ebitda de sept millions d'euros à l'issue de l'exercice 2026/27 en devant 'la' référence incontournable en matière de fidélisation.



Suite à ces annonces, l'action grimpait de 8,8% mercredi à la Bourse de Paris, mais accuse encore un repli de l'ordre de 22% depuis le début de l'année.