Objectifs de production remplis pour Rio Tinto, le titre salué par les marchés

La production d'équivalent cuivre (CuEq) a augmenté de 8% en glissement annuel en 2025, avec des expéditions en hausse de 5%, grâce à la forte montée en puissance d'Oyu Tolgoi. Le groupe évoque "une année record pour la production de bauxite" et son activité lithium.

A l'occasion de son point d'activité concernant son 4e trimestre, Rio Tinto indique que la production de minerai de fer dans sa région majeure de Pilbara, en Australie Occidentale, a augmenté de 4% en rythme annuel, pour atteindre 89,7 millions de tonnes, tandis que dans le même temps, les envois de minerai de fer ont progressé de 7%, à 91,3 millions de tonnes.



Parmi ses autres matières premières principales, la production d'aluminium progresse de 2%, à 0,85 million de tonnes (Mt), celle de minerai de cuivre atteint 240 kilotonnes (kt), soit +5%, tandis que la production trimestrielle de bauxite est restée stable, à 15,4 Mt. Enfin, la production de granulés et concentrés de minerai de fer recule de 14% (2,2 Mt) et la production de dioxyde de titane recule de 6% (0,2 Mt).



"Nous avons atteint une production trimestrielle record de minerai de fer dans la région de Pilbara, après une forte reprise suite aux perturbations dues aux conditions météorologiques extrêmes en début d'année. À Simandou (Guinée, ndlr), nous avons célébré l'étape majeure du premier chargement depuis le port, preuve de notre capacité à mener à bien d'importants projets de croissance", a commenté le directeur général de Rio Tinto, Simon Trott.



Alors que les résultats de Rio Tinto seront publiés le 19 février, Varun Sikka, en charge du dossier chez AlphaValue évoque une année 2025 qui s'achève en beauté pour Rio Tinto, l'entreprise ayant atteint ses objectifs de production de minerai de fer et d'aluminium et, plus important encore, dépassé ses prévisions pour le cuivre.



"Par ailleurs, 2025 a marqué le lancement d'investissements stratégiques majeurs, tels que les gisements de Simandou et de lithium en Argentine. De ce fait, la production de cuivre équivalent a progressé de 8% en 2025. De plus, les négociations de fusion avec Glencore, qui présentent de nombreux avantages stratégiques à long terme, confortent Rio Tinto dans une position très favorable", conclut l'analyste.



Après ce point d'activité, le titre progresse de plus de 4% à Londres, soit un gain de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.