Portées par l'essor de la finance responsable, les obligations vertes ont longtemps été la vitrine de la transition écologique. Mais face à la montée des Sustainability-Linked-Bonds,au durcissement des règles européennes et à la méfiance croissante liée au greenwashing, ce marché arrive à un tournant. Alliant la quête d'un impact réel et une exigence de rentabilité, la finance durable se réinvente.

Les obligations vertes, ou green bonds, permettent de lever des capitaux exclusivement destinés à des projets environnementaux tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la réduction des émissions de CO₂. Créées en 2007 par la Banque européenne d’investissement, elles totalisent plus de 4 000 milliards USD d’encours fin 2024 selon la Banque de France. Encadrées par les Green Bond Principles de l’ICMA (Association mondiale des marchés de capitaux), elles imposent une transparence stricte sur l’usage des fonds et les résultats obtenus, tout en respectant les mêmes critères financiers qu’une obligation classique.

Emettre une obligation verte plutôt qu’une classique permet de financer la transition écologique tout en renforçant la crédibilité et l’attractivité de l’émetteur : la Réserve fédérale américaine y voit un signal fort d’engagement durable, et ABN AMRO souligne leur meilleure liquidité et une volatilité plus faible, portées par une demande soutenue d’investisseurs institutionnels et responsables, qui assurent des échanges plus réguliers sur le marché.

Les obligations vertes soutenues par les Etats et les entreprises

Les Etats figurent parmi les principaux émetteurs. En France, les OAT vertes (obligations de l’Etat français avec une maturité de 10 ans) financent infrastructures et transports bas carbone. En janvier 2024, l’Agence France Trésor a levé 8 milliards d’euros pour un carnet d’ordres de près de 100 milliards, illustrant un engouement pour le produit.

Les entreprises privées suivent le mouvement, et pas seulement en Europe. Apple consacre une partie de ses obligations vertes au développement d’énergies renouvelables et à des projets d’efficacité énergétique pour rendre sa chaîne de production neutre en carbone d’ici 2030. Air Liquide a, de son côté, émis en 2024 une obligation verte de 500 millions d’euros destinée à financer la production d’hydrogène bas carbone et des solutions de captage du CO₂. TotalEnergies et Société Générale poursuivent la même démarche, finançant respectivement des projets de transition énergétique et d’inclusion sociale.

Rentabilité et impact : un équilibre recherché

Ces obligations financent donc des actions concrètes tout en répondant à la montée des critères ESG. Bloomberg estime que les actifs durables pourraient représenter plus de 40 000 milliards USD d’ici 2030, soit un quart des encours mondiaux.

Les investisseurs acceptent parfois un rendement légèrement inférieur à celui des obligations classiques, de 5 à 10 points de base, en échange d’un impact positif. Mais cette différence s’estompe sur le marché secondaire, où les green bonds se comportent comme leurs équivalents traditionnels.

L’iShares USD Green Bond affiche une performance de +7,27% depuis janvier, coupons réinvestis, proche des +7,57% de l’iShares Core U.S. Aggregate Bond, pour une duration comparable. Des rendements similaires, avec en prime un impact positif sur le financement de la transition énergétique.

Le défi de la transparence

Le principal risque reste le greenwashing, quand des projets sont qualifiés de “verts” sans réelle valeur écologique. Pour y remédier, l’Union européenne a instauré le European Green Bond Standard (EuGBS), applicable dès décembre 2024. Ce cadre, aligné sur la taxonomie européenne, impose une vérification par des organismes agréés par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), tels que Moody’s ESG Solutions ou Sustainalytics.

Dans le même esprit, la Banque interaméricaine de développement a lancé une plateforme mondiale de transparence, tandis qu’en France, la Caisse des Dépôts a émis cette année une obligation durable d’un milliard d’euros, sursouscrite trois fois, preuve de la confiance des investisseurs.

Un marché durable qui se diversifie

Les obligations vertes dominent encore la finance durable, mais ne sont plus seules. En 2024, les émissions sur le marché mondial des obligations à impact a atteint environ 1 000 milliards USD, selon la Climate Bonds Initiative et l’OCDE.

Les obligations vertes concentrent la majorité des émissions, avec 639 milliards USD levés dans le monde, dont 382 milliards USD par les entreprises et 257 milliards USD par le secteur public. Elles servent à financer des projets directement liés à la transition énergétique, comme le développement des énergies renouvelables ou la rénovation des infrastructures.

Les obligations sociales ont totalisé 47 MdsUSD d’émissions d’entreprises et 156 MdsUSD pour le secteur public. Elles soutiennent des initiatives à impact humain : construction de logements abordables, amélioration des systèmes de santé ou accès à l’éducation.

Les obligations durables, ou Sustainability Bonds, ont atteint 57 MdsUSD du côté des entreprises et 122 MdsUSD pour les Etats. Elles associent les deux approches précédentes en finançant des projets mêlant développement social et transition environnementale.

Enfin, les Sustainability-Linked Bonds (SLB) ont généré 36 MdsUSD d’émissions d’entreprises et environ 5 MdsUSD pour le secteur public. Contrairement aux autres obligations, elles ne financent pas un projet spécifique : elles incitent l’émetteur à atteindre des objectifs ESG concrets, sous peine de voir le coupon augmenter.

La finance durable se structure ainsi autour de plusieurs leviers, où la rentabilité s’allie désormais à la responsabilité.

L’ESG en perte de vitesse face au choc énergétique

Les produits financiers durables, qu’ils soient verts, sociaux ou liés à la durabilité, sont devenus un passage obligé. En 2024, plus de 4 000 MdsUSD ont été levés, preuve que performance et impact peuvent coexister.

Mais la vague ESG s’essouffle. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les data centers pourraient consommer d’ici 2026 près de 1 000 térawattheures par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle du Japon. Dans ce contexte, le greenhushing, c’est-à-dire le fait pour une entreprise de taire volontairement ses engagements environnementaux pour éviter les critiques des climatosceptiques, gagne du terrain.

Aux Etats-Unis, les émissions d’obligations vertes reculent : 24,4 MdsUSD fin mai 2025, contre 43,3 MdsUSD un an plus tôt, selon la Climate Bonds Initiative. Leur part mondiale tombe à 9%, contre 14% en 2021. Le retour de Donald Trump et la politisation de l’ESG freinent les émissions, quand l’Europe continue d’avancer grâce à un cadre réglementaire plus stable. Un contraste qui souligne le passage de la finance durable de l’euphorie au réalisme.