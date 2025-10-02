Occidental Petroleum recule de plus de 4% après un accord pour la cession de son activité chimique OxyChem à Berkshire Hathaway, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire pour 9,7 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels.
OxyChem est un fabricant mondial de produits chimiques de base essentiels à la qualité de vie, avec des applications dans le traitement de l'eau, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et le développement commercial et résidentiel.
Occidental prévoit d'utiliser 6,5 MdsUSD du produit de la transaction pour réduire sa dette et atteindre son objectif de dette principale inférieure à 15 MdsUSD fixé à la suite de l'annonce de son acquisition de CrownRock en décembre 2023.
La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles. Une filiale d'Occidental conservera les passifs environnementaux hérités d'OxyChem.
Occidental Petroleum Corporation figure parmi les 1ers groupes pétroliers aux Etats-Unis. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (78,7%) : 247 millions de barils de pétrole brut, 116 millions de barils de gaz naturel liquéfiés et 20,9 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2024 ;
- fabrication de produits chimiques (17,8%) : produits chimiques de base (chlore, soude caustique, éthylène, etc.) et de performance (notamment PVC, pigments et plastiques) ;
- transport, stockage et distribution d'hydrocarbures (3,5%).
84,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
