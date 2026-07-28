Oddo BHF a relevé son objectif de cours à 105 francs suisses (contre 100 francs suisses) et confirme sa recommandation Surperformance sur le titre alors que le management est revenu sur la dynamique des différentes divisions et a souligné que la demande reste globalement bien orientée à travers le portefeuille.
Oddo BHF estime que le message s'est montré particulièrement constructif dans Health & Nutrition. "Food Testing continue de bénéficier d'une demande réglementaire soutenue liée aux nouveaux contaminants, tandis que Cosmetics profite de la reprise de certains contrats" souligne le bureau d'analyse.
Oddo BHF note également que le discours a également été plus positif sur la Pharma, avec un potentiel d'accélération progressive au 2ème semestre.
Dans Natural Resources, Oddo BHF note que la croissance a accéléré au 2ème trimestre, portée principalement par Minerals. Le management anticipe la poursuite de cette dynamique au cours des prochains trimestres.
Selon Oddo BHF, la dynamique de marge reste solide. "La marge ajustée a progressé de 30 pb au 1er semestre en organique, portée par les économies de coûts et un effet de levier opérationnel significatif, malgré l'impact du Moyen-Orient et la poursuite des investissements dans l'IA" indique l'analyste.
Selon Oddo BHF, la priorité reste donnée aux acquisitions à forte valeur ajoutée, notamment dans la cybersécurité, l'information security assurance et la certification IA, où la demande reste soutenue.
"L'intégration d'ATS avance conformément aux attentes et le pipeline M&A reste actif. Le CMD de novembre constitue le prochain catalyseur, avec des attentes centrées sur les ambitions de croissance à moyen terme, l'allocation du capital et les opportunités liées à l'IA" rajoute Oddo BHF en conclusion.
SGS SA est une société basée en Suisse qui fournit des services d'inspection, de vérification, d'essai et de certification. L'inspection comprend la vérification de l'état et du poids des marchandises échangées lors du transbordement, le contrôle de la qualité et de la quantité, et la conformité aux exigences réglementaires. Les services d'essai sont fournis par un réseau mondial d'installations d'essai et testent la qualité, la sécurité et la performance des produits par rapport aux normes de santé, de sécurité et de réglementation. Les services de certification confirment que les produits, les processus, les systèmes ou les services sont conformes aux normes et réglementations nationales ou internationales ou aux normes définies par le client. La vérification vise à s'assurer que les produits et les services sont conformes aux normes mondiales et aux réglementations locales. En outre, la société propose des services de formation par l'intermédiaire de la SGS Academy.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.