Oddo BHF confirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 100 E suite à des échanges avec la direction.
Au cours de ses derniers échanges, Oddo BHF note que le sujet du closing de Flamme est très largement revenu.
"Suite à une récente notification auprès des Autorités de la concurrence, le management attend un retour d'ici 2 mois et devrait dans la foulée statuer sur les modalités de l'acquisition" indique le bureau d'analyse
Oddo BHF estime que lors de la publication des résultats semestriels début septembre, le management devrait apporter des éléments complémentaires sur l'avenir de ce deal.
Selon l'analyste, toutes les options sont ouvertes. "La réalisation de l'opération demeure le 1er choix. Des arbitrages pourraient être étudiés et un abandon peut également constituer une option" souligne Oddo BHF dans son étude.
"Si ce dernier scénario devait se réaliser, le groupe pourrait réallouer le cash disponible (~300 MEUR) à d'autres opérations M&A" rajoute l'analyste.
"A ce jour, les guidances sont inchangées avec une croissance organique de +2/3% et l'intégration de Hidronor et La Filippa. Le CA contributif devrait se situer entre 1230 Me et 1260 MEUR. Le plan de réduction de coûts est inchangé (7 MEUR) et la contribution des acquisitions sera largement relutive de même que la montée en puissance de ECO permet de confirmer les guidances à savoir un EBITDA compris entre 260 MEUR et 270 MEUR" indique Oddo BHF en conclusion de son étude.
Oddo BHF a également révisé en baisse de 4.1% ses estimations d'EBITDA 2026 et de 7.5% ses estimations 2027 à respectivement 261.2 MEUR et 277.6 MEUR. Cela traduit une hausse de 15.9% yoy en 2026 dont +6.1% en organique et +6.3% yoy en 2027.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.