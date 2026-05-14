Oddo BHF abaisse légèrement sa cible sur Alstom

L'analyste confirme son conseil "surperformance" sur le titre mais abaisse sa cible de 25 à 24 euros.

A la suite des résultats d'Alstom publiés hier et ressortis "en ligne avec les résultats préliminaires", Oddo BHF juge positivement le diagnostic posé par le nouveau CEO ainsi que les premières mesures correctives annoncées.



Le broker estime que le groupe a fait preuve d'un "réel effort de transparence" sur les difficultés opérationnelles et considère comme "juste et rassurant" le discours du nouveau dirigeant, arrivé il y a six semaines.



Selon la note, les premières mesures pragmatiques mises en place, notamment la priorisation des projets critiques et l'accélération des économies sur les achats, pourraient produire des résultats rapides. Oddo BHF avance également l'argument du management selon lequel l'écart de marge brute entre le carnet de commandes et le compte de résultat "n'est pas structurel".



Le bureau d'études reconnaît qu'une période d'incertitudes reste ouverte après le profit warning d'avril, mais estime que le titre présente une décote supérieure à 20% par rapport à sa moyenne historique sur cinq ans.