A la suite des résultats d'Alstom publiés hier et ressortis "en ligne avec les résultats préliminaires", Oddo BHF juge positivement le diagnostic posé par le nouveau CEO ainsi que les premières mesures correctives annoncées.
Le broker estime que le groupe a fait preuve d'un "réel effort de transparence" sur les difficultés opérationnelles et considère comme "juste et rassurant" le discours du nouveau dirigeant, arrivé il y a six semaines.
Selon la note, les premières mesures pragmatiques mises en place, notamment la priorisation des projets critiques et l'accélération des économies sur les achats, pourraient produire des résultats rapides. Oddo BHF avance également l'argument du management selon lequel l'écart de marge brute entre le carnet de commandes et le compte de résultat "n'est pas structurel".
Le bureau d'études reconnaît qu'une période d'incertitudes reste ouverte après le profit warning d'avril, mais estime que le titre présente une décote supérieure à 20% par rapport à sa moyenne historique sur cinq ans.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.