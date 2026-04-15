Oddo BHF abaisse sa cible sur Air France-KLM
L'analyste maintient sa note de "surperformance" sur le titre du groupe aérien franco-néerlandais, tout en réduisant sa cible de 15,5 à 13 EUR.
Publié le 15/04/2026 à 09:56
Le bureau d'études met en avant une demande solide et un bon niveau de RASK (revenu par siège-kilomètre offert), soutenu par des gains de trafic, ainsi qu'une couverture carburant élevée permettant de limiter l'inflation des coûts.
La note souligne toutefois que la fragilité du bilan reste un point de vigilance, avec une dette nette élevée (11,7 MdsEUR) laissant peu de marge de manoeuvre en cas de dégradation de l'environnement.