Oddo BHF abaisse sa cible sur Air France-KLM

L'analyste maintient sa note de "surperformance" sur le titre du groupe aérien franco-néerlandais, tout en réduisant sa cible de 15,5 à 13 EUR.

Oddo BHF estime que le titre intègre déjà l'ampleur des révisions d'estimations et la fragilité relative du bilan, après un recul de 18% depuis le conflit au Moyen-Orient. L'analyste juge que la valorisation du titre est redevenue attractive.



Le bureau d'études met en avant une demande solide et un bon niveau de RASK (revenu par siège-kilomètre offert), soutenu par des gains de trafic, ainsi qu'une couverture carburant élevée permettant de limiter l'inflation des coûts.



La note souligne toutefois que la fragilité du bilan reste un point de vigilance, avec une dette nette élevée (11,7 MdsEUR) laissant peu de marge de manoeuvre en cas de dégradation de l'environnement.