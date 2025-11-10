Malgré un objectif de cours abaissé de 67 à 62 euros, Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Arkema, une position qu'il justifie surtout par la valorisation 'dans ce contexte de newsflow très difficile'.
'La publication trimestrielle vendredi dernier a mis en avant des résultats du 3e trimestre en forte baisse et un nouveau profit warning sur 2025. Il n'y a toutefois pas eu de surprise par rapport aux attentes du consensus', rappelle l'analyste.
Le bureau d'études a mis à jour son modèle suite à la publication trimestrielle. 'En l'absence de signe de reprise de l'activité, nous devons nous montrer encore plus prudents dans nos prévisions de résultats', explique-t-il.
Ses prévisions sont ainsi abaissées de l'ordre de 5% pour l'EBITDA et 20% pour les BPA (moyenne 2025-2027). Depuis le début de l'année, la révision à la baisse de son estimation d'EBITDA 2025 pour le groupe de chimie atteint 23%.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
