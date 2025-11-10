Oddo BHF abaisse sa cible sur Arkema, mais reste positif

Malgré un objectif de cours abaissé de 67 à 62 euros, Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Arkema, une position qu'il justifie surtout par la valorisation 'dans ce contexte de newsflow très difficile'.



'La publication trimestrielle vendredi dernier a mis en avant des résultats du 3e trimestre en forte baisse et un nouveau profit warning sur 2025. Il n'y a toutefois pas eu de surprise par rapport aux attentes du consensus', rappelle l'analyste.



Le bureau d'études a mis à jour son modèle suite à la publication trimestrielle. 'En l'absence de signe de reprise de l'activité, nous devons nous montrer encore plus prudents dans nos prévisions de résultats', explique-t-il.



Ses prévisions sont ainsi abaissées de l'ordre de 5% pour l'EBITDA et 20% pour les BPA (moyenne 2025-2027). Depuis le début de l'année, la révision à la baisse de son estimation d'EBITDA 2025 pour le groupe de chimie atteint 23%.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.