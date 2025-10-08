Aston Martin Lagonda Global Holdings plc est un constructeur indépendant de voitures de luxe basé au Royaume-Uni. La société n'a qu'un seul secteur d'activité, à savoir le secteur automobile. Le secteur automobile comprend toutes les activités liées à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de véhicules, y compris les services de conseil, ainsi que la vente de pièces détachées, l'entretien et les activités liées à la marque automobile. Il participe à certaines collaborations, partenariats et activités d'extension de la marque, y compris les expériences Art of Living, les centres de marques de luxe, les résidences et le transport. Aston Martin Consulting est un service de conseil basé sur l'expertise en ingénierie et en fabrication. L'entreprise produit une gamme de modèles de luxe, dont la Vantage, la DB12, la DBS, la DBX et sa première hypercar, l'Aston Martin Valkyrie. Elle développe des alternatives au moteur à combustion interne grâce à un programme de transformation des véhicules électriques en pleine expansion, qui comprend des partenariats avec Mercedes-Benz et Lucid.