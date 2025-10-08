Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Aston Martin Lagonda, à 'Neutre', avec un objectif de cours abaissé de 80p à 70p.

L'analyste estime que la performance T3 sera plus faible que prévu, en raison d'une 'demande plus faible' en Amérique du Nord et en Asie (dont la Chine) et d'un léger décalage des livraisons de la 'Valhalla'.

Le bureau d'études révise son scénario : capex 2025 ramenés de 400 M£ à 375 M£ ; EBITDA 2025e/26e/27e -30%/-20%/-20% ; FCF 2025e attendu à -430 M£ (vs -273 M£), 'liquidité brute' fin 2025 à 200 M£ et levier ~7x.

La note indique un 'nouveau besoin de liquidité probable' et évoque le soutien récurrent de Yew Tree, tout en soulignant un 'risque d'exécution encore très élevé'.