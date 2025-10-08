Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Aston Martin Lagonda, à 'Neutre', avec un objectif de cours abaissé de 80p à 70p.
L'analyste estime que la performance T3 sera plus faible que prévu, en raison d'une 'demande plus faible' en Amérique du Nord et en Asie (dont la Chine) et d'un léger décalage des livraisons de la 'Valhalla'.
Le bureau d'études révise son scénario : capex 2025 ramenés de 400 M£ à 375 M£ ; EBITDA 2025e/26e/27e -30%/-20%/-20% ; FCF 2025e attendu à -430 M£ (vs -273 M£), 'liquidité brute' fin 2025 à 200 M£ et levier ~7x.
La note indique un 'nouveau besoin de liquidité probable' et évoque le soutien récurrent de Yew Tree, tout en soulignant un 'risque d'exécution encore très élevé'.
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc est un constructeur indépendant de voitures de luxe basé au Royaume-Uni. La société n'a qu'un seul secteur d'activité, à savoir le secteur automobile. Le secteur automobile comprend toutes les activités liées à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de véhicules, y compris les services de conseil, ainsi que la vente de pièces détachées, l'entretien et les activités liées à la marque automobile. Il participe à certaines collaborations, partenariats et activités d'extension de la marque, y compris les expériences Art of Living, les centres de marques de luxe, les résidences et le transport. Aston Martin Consulting est un service de conseil basé sur l'expertise en ingénierie et en fabrication. L'entreprise produit une gamme de modèles de luxe, dont la Vantage, la DB12, la DBS, la DBX et sa première hypercar, l'Aston Martin Valkyrie. Elle développe des alternatives au moteur à combustion interne grâce à un programme de transformation des véhicules électriques en pleine expansion, qui comprend des partenariats avec Mercedes-Benz et Lucid.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.