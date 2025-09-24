Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre Crit, avec un objectif de cours abaissé de 83 à 81 euros.
L'analyste observe que les résultats semestriels sont ressortis en deçà des attentes, avec un EBITDA de 61,7 millions d'euros contre 65,2 millions attendus. Le bureau d'études souligne que la marge d'EBITDA s'est établie à 3,8%, légèrement inférieure aux prévisions.
Selon Oddo BHF, la révision en baisse de 6,5% des estimations de ROC reflète des charges d'amortissement et financières plus élevées. Le rapport note cependant que Crit continue de surperformer le marché français, avec un repli organique de 2,6% contre -5% pour l'ensemble du secteur.
La note précise enfin que la valorisation reste modérée à 3,7x l'EBITDA et 5,9x l'EBIT 2025e, traduisant une décote significative par rapport aux comparables.
Groupe CRIT est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de travail temporaire (82,5%) : à destination de l'industrie, des services et du BTP. A fin 2024, le groupe détient un réseau de 809 agences implantées essentiellement en France (452) ;
- assistance aéroportuaire (13,4%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.), aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages) et au trafic (établissement des plans de vols, contrôle des charges, etc.) ;
- autres (4,1%) : notamment prestations d'ingénierie et d'études (principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique), et de maintenance industrielle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,5%), Italie (17,9%), Etats-Unis (7,4%), Espagne et Portugal (4,5%), Suisse (4,2%), Royaume Uni (2,4%), Afrique (2,2%) et autres (0,9%).