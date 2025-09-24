Groupe CRIT est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de travail temporaire (82,5%) : à destination de l'industrie, des services et du BTP. A fin 2024, le groupe détient un réseau de 809 agences implantées essentiellement en France (452) ; - assistance aéroportuaire (13,4%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.), aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages) et au trafic (établissement des plans de vols, contrôle des charges, etc.) ; - autres (4,1%) : notamment prestations d'ingénierie et d'études (principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique), et de maintenance industrielle. La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,5%), Italie (17,9%), Etats-Unis (7,4%), Espagne et Portugal (4,5%), Suisse (4,2%), Royaume Uni (2,4%), Afrique (2,2%) et autres (0,9%).