Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre Crit, avec un objectif de cours abaissé de 83 à 81 euros.

L'analyste observe que les résultats semestriels sont ressortis en deçà des attentes, avec un EBITDA de 61,7 millions d'euros contre 65,2 millions attendus. Le bureau d'études souligne que la marge d'EBITDA s'est établie à 3,8%, légèrement inférieure aux prévisions.

Selon Oddo BHF, la révision en baisse de 6,5% des estimations de ROC reflète des charges d'amortissement et financières plus élevées. Le rapport note cependant que Crit continue de surperformer le marché français, avec un repli organique de 2,6% contre -5% pour l'ensemble du secteur.

La note précise enfin que la valorisation reste modérée à 3,7x l'EBITDA et 5,9x l'EBIT 2025e, traduisant une décote significative par rapport aux comparables.