Oddo BHF confirme son conseil "Neutre" sur le titre Bolloré avec un objectif de cours abaissé de 6,50 EUR à 6,20 EUR.
L'analyste explique cet ajustement par "l'évolution boursière d'UMG depuis [le] dernier update" , alors que le groupe se transforme progressivement en "family office" industriel. Selon Oddo BHF, la structure actuelle est une "boucle" où les dividendes perçus en bas ne remontent pas jusqu'à la famille, le cash étant réinvesti pour racheter des actions et "consolider les fondations".
Le bureau d'études juge cette situation temporaire et anticipe une simplification de l'architecture, notamment via une fusion entre Bolloré et Compagnie de l'Odet. Le document souligne enfin que le groupe pourrait investir sa trésorerie nette de 5600 ME en cas de baisse des marchés en 2026 pour diversifier son portefeuille.
"Bolloré présente actuellement une valorisation basse mais le titre manque un peu de catalyseur court terme. Nous attendrons donc encore un peu pour adopter une opinion plus positive", conclut le broker.
Bolloré SE est une société holding. Le par activité CA se répartit comme suit :
- distribution, stockage et négoce de produits pétroliers (85,5% ; n° 2 français) ;
- production de films plastiques et de batteries, de terminaux et de systèmes spécialisés (11,2%) : films pour condensateurs (n° 1 mondial), films thermo-rétractables pour emballages (n° 3 mondial), batteries électriques, terminaux de billetterie et de contrôle d'embarquement (n° 1 mondial), équipements de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, etc. ;
- autres (3,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et DROM-COM (78,5%), Europe (18,6%), Amériques (2,1%) et Asie-Pacifique (0,8%).
