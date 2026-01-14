Oddo BHF abaisse sa cible sur Mercedes-Benz

Oddo BHF confirme son conseil de "sous-performance" sur le titre Mercedes-Benz AG avec un objectif de cours abaissé de 45 à 43 euros.

Selon Oddo BHF, 2026 devrait rester "une nouvelle année de transition", marquée par des volumes attendus stables, des vents contraires sur les prix, un effet devises négatif et un alourdissement des droits de douane, conduisant à une estimation d'EBIT ajusté Cars ramenée à 5,2 milliards d'euros, soit une baisse de 6% par rapport aux précédentes prévisions.



Le bureau d'analyses souligne que la Chine devrait encore peser sur les performances, avec des ventes 2025 inférieures aux attentes initiales et une pression persistante sur les marges, tandis que la montée en puissance de l'offensive produits ne contribuerait pleinement qu'à partir de 2027.



La note indique enfin que, malgré une discipline accrue sur les coûts et une stratégie de retours aux actionnaires soutenue par des opérations de M&A, ces éléments sont "déjà largement intégrés dans la valorisation", justifiant la révision à la baisse de l'objectif de cours.