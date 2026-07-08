Oddo BHF abaisse sa cible sur SAP, mais reste positif avant les trimestriels

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur SAP en amont de la publication, par l'éditeur de logiciels allemand, de ses résultats du 2e trimestre, le 23 juillet prochain après Bourse, mais abaisse son objectif de cours de 208 EUR à 200 EUR, dans un contexte de poursuite du derating des pairs.

"Certes, le discours du management concernant l'environnement macroéconomique est resté prudent lors de la publication des résultats du 1er trimestre, et ce jusqu'à présent. Néanmoins, le ton était également prudent en amont du 1er trimestre, qui s'est révélé être un très bon trimestre", rappelle l'analyste.



Oddo BHF reste donc globalement confiant dans la capacité de SAP à réitérer une performance solide au 2e trimestre, "dans la mesure où le principal moteur de croissance à court terme reste la migration vers le cloud, peu sensible à l'environnement macroéconomique".



"De plus, les feedbacks récents en la matière, notamment lors de Sapphire, nous ont semblé positifs. Enfin, l'accalmie observée au Moyen-Orient à la mi-juin devrait permettre des closings plus sereins en fin de trimestre", ajoute l'analyste en charge du dossier.