Oddo BHF abaisse sa cible sur SAP, mais reste positif avant les trimestriels
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur SAP en amont de la publication, par l'éditeur de logiciels allemand, de ses résultats du 2e trimestre, le 23 juillet prochain après Bourse, mais abaisse son objectif de cours de 208 EUR à 200 EUR, dans un contexte de poursuite du derating des pairs.
"Certes, le discours du management concernant l'environnement macroéconomique est resté prudent lors de la publication des résultats du 1er trimestre, et ce jusqu'à présent. Néanmoins, le ton était également prudent en amont du 1er trimestre, qui s'est révélé être un très bon trimestre", rappelle l'analyste.
Oddo BHF reste donc globalement confiant dans la capacité de SAP à réitérer une performance solide au 2e trimestre, "dans la mesure où le principal moteur de croissance à court terme reste la migration vers le cloud, peu sensible à l'environnement macroéconomique".
"De plus, les feedbacks récents en la matière, notamment lors de Sapphire, nous ont semblé positifs. Enfin, l'accalmie observée au Moyen-Orient à la mi-juin devrait permettre des closings plus sereins en fin de trimestre", ajoute l'analyste en charge du dossier.
SAP SE (Systeme Anwendungen Produkte) est le leader mondial du développement et de la commercialisation de progiciels intégrés. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de progiciels (88,4%) : logiciels de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de la relation client, des approvisionnements, etc. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance ;
- prestations de services (11,6%) : notamment prestations de conseil et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30,4%), Etats-Unis (31,4%), Amériques (8%), Japon (4,3%) et Asie-Pacifique (10,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.