Tout en gardant son opinion 'surperformance' sur Soitec 'au vu du parcours boursier et de l'absence de stress au bilan', Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 52 à 37 euros, au lendemain d'une publication semestrielle lourdement sanctionnée en Bourse (-30%).
Ce plongeon s'explique, selon l'analyste, par 'les inquiétudes sur les technologies du groupe à un moment où les dirigeants basculent dans une stratégie focalisée sur la génération de cash et ne veulent pas s'engager sur un retour à la croissance l'année prochaine'.
'Ce changement de paradigme est toutefois présenté comme 'temporaire' et il est hors de question de fragiliser la structure qui doit pouvoir répondre à un retournement de cycle dès que les déstockages des clients s'arrêteront', tempère-t-il.
S'il ne modifie pas sa prévision d'EBITDA pour cet exercice 2026 'qui était déjà prudente', Oddo BHF abaisse d'environ 15% celles pour les exercices 2027 et 2028 'afin de refléter une base de CA plus basse et un moindre loading des usines pesant sur les marges'.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
