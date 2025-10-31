Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Technip Energies, tout en abaissant légèrement son objectif de cours de 50 EUR à 49 EUR. Le broker reste globalement confiant dans le profil du groupe, mais prend en compte un léger ajustement de ses prévisions à court terme.
Selon la note, plusieurs projets clés attendent encore la décision finale d'investissement ('FID'), ce qui limite pour l'instant les prises de commandes. Au troisième trimestre, elles atteignent environ 700 MEUR, soit un ratio 'book-to-bill' trimestriel de 0,4x mais de 1,17x sur douze mois.
Le bureau d'études souligne néanmoins que les objectifs 2024 sont confirmés. Il ajuste marginalement ses attentes sur l'activité TPS, dont le chiffre d'affaires annuel est désormais estimé à 1,9 MdEUR contre 2 MdEUR précédemment.
Le carnet de commandes reste solide à 16,8 MdEUR, offrant une bonne visibilité et soutenant la recommandation de 'surperformance'.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (70,6%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (29,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (16,8%), Afrique et Moyen-Orient (59,4%), Amérique (12,9%) et Asie-Pacifique (10,9%).
