Oddo BHF abaisse sa cible sur Technip Energies et confirme son conseil

Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Technip Energies, tout en abaissant légèrement son objectif de cours de 50 EUR à 49 EUR. Le broker reste globalement confiant dans le profil du groupe, mais prend en compte un léger ajustement de ses prévisions à court terme.



Selon la note, plusieurs projets clés attendent encore la décision finale d'investissement ('FID'), ce qui limite pour l'instant les prises de commandes. Au troisième trimestre, elles atteignent environ 700 MEUR, soit un ratio 'book-to-bill' trimestriel de 0,4x mais de 1,17x sur douze mois.



Le bureau d'études souligne néanmoins que les objectifs 2024 sont confirmés. Il ajuste marginalement ses attentes sur l'activité TPS, dont le chiffre d'affaires annuel est désormais estimé à 1,9 MdEUR contre 2 MdEUR précédemment.



Le carnet de commandes reste solide à 16,8 MdEUR, offrant une bonne visibilité et soutenant la recommandation de 'surperformance'.