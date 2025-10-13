Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre Téléperformance, avec un objectif de cours abaissé de 118 à 108 euros. L'analyste indique que la filiale américaine LanguageLine Solutions continue de souffrir d'une demande inférieure aux attentes sur le marché américain, ce qui conduit le broker à adopter une approche plus prudente sur la division 'Services spécialisés'.

Le bureau d'études souligne néanmoins que des mesures d'économies ont été mises en place afin de préserver les marges, qui devraient rester comparables à celles du second semestre 2024.

Oddo BHF ajuste également ses prévisions : il anticipe désormais une croissance organique limitée à 1,5% en 2025 (contre 2% précédemment) et une baisse du BPA de 1,8%. Le broker souligne toutefois que la valorisation du titre demeure 'particulièrement modérée', avec un rendement de flux de trésorerie libre estimé à près de 25%.