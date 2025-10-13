Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre Téléperformance, avec un objectif de cours abaissé de 118 à 108 euros. L'analyste indique que la filiale américaine LanguageLine Solutions continue de souffrir d'une demande inférieure aux attentes sur le marché américain, ce qui conduit le broker à adopter une approche plus prudente sur la division 'Services spécialisés'.
Le bureau d'études souligne néanmoins que des mesures d'économies ont été mises en place afin de préserver les marges, qui devraient rester comparables à celles du second semestre 2024.
Oddo BHF ajuste également ses prévisions : il anticipe désormais une croissance organique limitée à 1,5% en 2025 (contre 2% précédemment) et une baisse du BPA de 1,8%. Le broker souligne toutefois que la valorisation du titre demeure 'particulièrement modérée', avec un rendement de flux de trésorerie libre estimé à près de 25%.
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,5%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (36,3%) et Amérique (47,6%) ;
- prestations de services spécialisés (14,5%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2024, le groupe emploie près de 490 000 collaborateurs répartis dans 100 pays et propose ses services en plus de 300 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre services financiers (42%), services administratives et gouvernementaux (35%), télécommunications (17%) et distribution (6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.