Oddo BHF confirme son conseil "Neutre" sur le titre Sika, avec un objectif de cours abaissé de 195 à 175 CHF, soit un potentiel d'appréciation d'environ 11% par rapport au cours de 158,05 CHF relevé le 27 novembre 2025.
L'analyste estime que le plan "FAST FORWARD", combinant 80/110 MCHF de réductions de coûts et 70/90 MCHF de bénéfices liés à la transformation numérique d'ici 2028, doit permettre au groupe d'atteindre ses objectifs malgré une croissance plus faible qu'anticipé en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.
Le bureau d'études relève par ailleurs le repositionnement de Sika en Chine, où le groupe prévoit de réduire son réseau de plus de 30 usines à 25, tout en maintenant une présence jugée stratégique pour accompagner l'expansion internationale des acteurs locaux dans la construction et l'automobile.
Selon la note, la révision à la baisse des perspectives de croissance à moyen terme, désormais attendue entre 3/6% en monnaie locale contre 6/9% auparavant, ainsi qu'un marché jugé plus incertain, justifie l'abaissement de l'objectif de cours à 175 CHF et le maintien d'une opinion "Neutre".
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.