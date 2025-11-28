Oddo BHF confirme son conseil "Neutre" sur le titre Sika, avec un objectif de cours abaissé de 195 à 175 CHF, soit un potentiel d'appréciation d'environ 11% par rapport au cours de 158,05 CHF relevé le 27 novembre 2025.

L'analyste estime que le plan "FAST FORWARD", combinant 80/110 MCHF de réductions de coûts et 70/90 MCHF de bénéfices liés à la transformation numérique d'ici 2028, doit permettre au groupe d'atteindre ses objectifs malgré une croissance plus faible qu'anticipé en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Le bureau d'études relève par ailleurs le repositionnement de Sika en Chine, où le groupe prévoit de réduire son réseau de plus de 30 usines à 25, tout en maintenant une présence jugée stratégique pour accompagner l'expansion internationale des acteurs locaux dans la construction et l'automobile.

Selon la note, la révision à la baisse des perspectives de croissance à moyen terme, désormais attendue entre 3/6% en monnaie locale contre 6/9% auparavant, ainsi qu'un marché jugé plus incertain, justifie l'abaissement de l'objectif de cours à 175 CHF et le maintien d'une opinion "Neutre".