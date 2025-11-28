Oddo BHF abaisse son objectif de cours et maintient son opinion "Neutre" sur Sika











Oddo BHF confirme son conseil "Neutre" sur le titre Sika, avec un objectif de cours abaissé de 195 à 175 CHF, soit un potentiel d'appréciation d'environ 11% par rapport au cours de 158,05 CHF relevé le 27 novembre 2025.



L'analyste estime que le plan "FAST FORWARD", combinant 80/110 MCHF de réductions de coûts et 70/90 MCHF de bénéfices liés à la transformation numérique d'ici 2028, doit permettre au groupe d'atteindre ses objectifs malgré une croissance plus faible qu'anticipé en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.



Le bureau d'études relève par ailleurs le repositionnement de Sika en Chine, où le groupe prévoit de réduire son réseau de plus de 30 usines à 25, tout en maintenant une présence jugée stratégique pour accompagner l'expansion internationale des acteurs locaux dans la construction et l'automobile.



Selon la note, la révision à la baisse des perspectives de croissance à moyen terme, désormais attendue entre 3/6% en monnaie locale contre 6/9% auparavant, ainsi qu'un marché jugé plus incertain, justifie l'abaissement de l'objectif de cours à 175 CHF et le maintien d'une opinion "Neutre".



















