Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Aperam avec un objectif de cours ajusté de 38 à 37 euros, dans le sillage d'une baisse de ses prévisions 2026 après des résultats trimestriels jugés 'en demi-teinte dans l'ensemble des divisions'.

S'il affirme avoir trouvé la guidance 'peu encourageante', le bureau d'études juge que la dynamique apparaît toutefois meilleure que chez ses pairs Acerinox et Outokumpu, et considère que 'la génération de cash reste également en support'.

'Le groupe bénéficie d'un excellent potentiel lié au renforcement du cadre protectionniste de l'UE et à la hausse de la demande tirée par le plan allemand tout en offrant le profil le plus diversifié hors inox parmi ses pairs', ajoute l'analyste.