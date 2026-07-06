Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur Atos avant la publication des résultats

Atos Group va publier ses résultats T2/S1 2026 le 30 juillet avant Bourse. Oddo BHF anticipe une croissance organique au 1er semestre de -8.6%, dont -6.2% au 2ème trimestre, en amélioration par rapport au 1er trimestre (-11.0%) grâce à des bases de comparaison plus favorables.



Selon l'analyste, la division Atos (Services IT, 88% des revenus) devrait rester sous pression à -7.5%en organique, mais afficher une amélioration séquentielle (-11.4% au 1er trimestre).



"Le recul resterait marqué en Amérique du Nord (-20.0%e contre -26.9% au T1) et en Europe centrale (-6.3%e contre -12.9%). Le UK devrait demeurer en croissance (+2.0%e contre +5.2% au T1), tandis que la France reviendrait proche de l'équilibre à -1.0%e (contre -9.5%), soutenue par une meilleure dynamique commerciale, notamment dans le secteur public" indique le bureau d'analyse.



Lors de cette publication, Oddo BHF s'attend à ce que Atos réitère ses guidances 2026 : croissance organique entre -1% et -5% (Oddo BHF : -5.5% org.), MOA c.7% (Oddo BHF : 7.2%) et un FCF positif (Oddo BHF : -93 MEUR).



Oddo BHF abaisse son objectif de cours à 43 E (contre 46 E) et maintient son opinion Neutre sur le titre.



Oddo BHF révise sa prévision de croissance organique 2026 à -5.5%, contre -5.2%.



"Atos demeure fortement endetté, avec un risque d'exécution élevés sur le redressement de la croissance (conversion du pipeline, réduction de l'attrition des clients, etc.), qui reste un élément clé pour poursuivre l'amélioration de marge en 2027-28" rajoute Oddo BHF en conclusion.