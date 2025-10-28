Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Clariane, mais avec un objectif de cours abaissé de 5,55 à 5,10 euros, après la publication par le groupe de prise en charge de la dépendance d'un CA trimestriel légèrement sous les attentes, selon bureau d'études.
'La guidance est maintenue sur le CA (attendu en hausse d'environ +5% en base organique), mais abaissée sur la croissance de l'EBITDA pré IFRS 16 pro forma : l'EBITDA sera 'en progression' contre +6% à +9% auparavant', note l'analyste.
'De fait, le titre manque de momentum à court terme. Et reste le doute sur la guidance 2026. Nonobstant, la direction a enclenché des initiatives et le groupe devrait trouver des solutions de refinancement (quoique sans doute plus cher en taux)', juge-t-il cependant.
Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de maisons de retraite médicalisées (62,1%) : exploitation, à fin 2024, de 666 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias, Hestia Zorg, Het Gouden Hart et Stepping Stones) ;
- exploitation d'établissements de santé spécialisés (25,5%) : exploitation de 277 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (170), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (93) et hôpitaux de jour (14) ;
- exploitation de maisons partagées (12,4%) : exploitation de 373 maisons partagées en France (Ages & Vie). En outre, le groupe propose des services d'aide à domicile par le biais de 292 agences (Petit-fils).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,2%), Allemagne (23,7%), Benelux (15,2%), Italie (11,9%), Espagne et Royaume-Uni (5%).
