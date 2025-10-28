Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de maisons de retraite médicalisées (62,1%) : exploitation, à fin 2024, de 666 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias, Hestia Zorg, Het Gouden Hart et Stepping Stones) ; - exploitation d'établissements de santé spécialisés (25,5%) : exploitation de 277 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (170), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (93) et hôpitaux de jour (14) ; - exploitation de maisons partagées (12,4%) : exploitation de 373 maisons partagées en France (Ages & Vie). En outre, le groupe propose des services d'aide à domicile par le biais de 292 agences (Petit-fils). La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,2%), Allemagne (23,7%), Benelux (15,2%), Italie (11,9%), Espagne et Royaume-Uni (5%).