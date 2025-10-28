Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Clariane, mais avec un objectif de cours abaissé de 5,55 à 5,10 euros, après la publication par le groupe de prise en charge de la dépendance d'un CA trimestriel légèrement sous les attentes, selon bureau d'études.

'La guidance est maintenue sur le CA (attendu en hausse d'environ +5% en base organique), mais abaissée sur la croissance de l'EBITDA pré IFRS 16 pro forma : l'EBITDA sera 'en progression' contre +6% à +9% auparavant', note l'analyste.

'De fait, le titre manque de momentum à court terme. Et reste le doute sur la guidance 2026. Nonobstant, la direction a enclenché des initiatives et le groupe devrait trouver des solutions de refinancement (quoique sans doute plus cher en taux)', juge-t-il cependant.