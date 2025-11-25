Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur Nacon

Oddo BHF confirme son conseil "Neutre" sur le titre Nacon, avec un objectif de cours abaissé de 0,80 EUR à 0,65 EUR.



L'analyste rapporte que les résultats du premier semestre 2025/26 sont ressortis en hausse mais "en dessous de nos attentes", avec un EBIT de 4,2 MEUR contre 6,5 MEUR attendus. Le broker souligne un momentum toujours délicat malgré un S2 attendu plus dynamique, ce qui l'a conduit à revoir ses prévisions, notamment un BPA 2025/26 abaissé de 19%.



Le bureau d'études ajuste son scénario annuel avec une estimation d'EBIT à 13 MEUR (vs 17 MEUR), soit une marge de 7% contre 9% auparavant. La note précise également que la valorisation restera un défi au regard des multiples sectoriels.



D'après le document, la révision intervient après la mise à jour du modèle de valorisation et malgré l'annonce, par la maison mère Bigben, d'un accord concernant le refinancement de la majorité de son emprunt obligataire, un élément pouvant soutenir le titre à court terme.