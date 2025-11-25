Oddo BHF confirme son conseil "Neutre" sur le titre Nacon, avec un objectif de cours abaissé de 0,80 EUR à 0,65 EUR.
L'analyste rapporte que les résultats du premier semestre 2025/26 sont ressortis en hausse mais "en dessous de nos attentes", avec un EBIT de 4,2 MEUR contre 6,5 MEUR attendus. Le broker souligne un momentum toujours délicat malgré un S2 attendu plus dynamique, ce qui l'a conduit à revoir ses prévisions, notamment un BPA 2025/26 abaissé de 19%.
Le bureau d'études ajuste son scénario annuel avec une estimation d'EBIT à 13 MEUR (vs 17 MEUR), soit une marge de 7% contre 9% auparavant. La note précise également que la valorisation restera un défi au regard des multiples sectoriels.
D'après le document, la révision intervient après la mise à jour du modèle de valorisation et malgré l'annonce, par la maison mère Bigben, d'un accord concernant le refinancement de la majorité de son emprunt obligataire, un élément pouvant soutenir le titre à court terme.
NACON est spécialisé dans le développement et l'édition de logiciels de jeux vidéo dits AA (jeux dont les ventes se situent entre 200 000 et 3 millions d'exemplaires) sous forme physique et numérique. Le groupe propose des jeux d'action/aventure (Warhammer, The Sinking City, Werewolf, Paranoïa, etc.), des jeux de course (TT Isle of Man, WRC, V-Rally, FIA Truck Racing Championship, Overpass, etc.), des jeux de sport (Rugby20, Tennis World Tour, Tour de France, etc.) et des jeux de simulation (Farmers Dynasty, Bee Simulator, Pro Fishing Simulator, etc.).
En outre, NACON développe une activité de conception et de fabrication d'accessoires de jeux vidéo à destination des PC et des consoles (claviers, souris, tapis, manettes, casques, microphones, volants, fauteuils de jeu, etc.).
