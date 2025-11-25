Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur Novo Nordisk

Oddo BHF confirme son conseil Neutre sur le titre Novo Nordisk, assorti d'un objectif de cours abaissé de 400 DKK à 350 DKK.



Selon l'analyste, l'échec des études de phase 3 EVOKE et EVOKE+ dans l'Alzheimer - où semaglutide n'a pas atteint le critère primaire - a entraîné une baisse de plus de 6% du titre, même si le groupe mentionne des "signaux d'amélioration" sur les biomarqueurs.



Tout en estimant que la réaction de marché relève surtout d'un effet d'annonce, le bureau d'études revoit ses attentes de croissance et de marge à la suite des récents accords sur la baisse des prix aux États-Unis. Oddo BHF anticipe désormais une croissance moyenne des ventes de 5,3% sur 2025-29 (vs 6,8%) et une marge d'EBIT à 41,3% (vs 42,6%).



D'après la note, ces ajustements conduisent à un taux de croissance moyen annuel 2025/29 du BPA ramené à 8,2%.