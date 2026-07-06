Pluxee a publié vendredi avant Bourse son chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2026, ressorti 5% au-dessus des attentes.
Oddo BHF note que la croissance organique du chiffre d'affaires total atteint -3.3%, dont -4.1% en chiffre d'affaires opérationnel, impacté en Employee Benefits (-2.6%) par la nouvelle réglementation au Brésil depuis mars et un contexte macroéconomique peu porteur en Europe continentale (zone Europe à -3.2%) dont le décalage de programmes publics sociaux (-14.3% dans la division Other products & services).
Oddo BHF souligne également dans son étude que Pluxee a réitéré sa guidance sur 2026, à savoir : i/ une croissance organique du CA total stable y-o-y ; ii/ une légère progression de la marge d'EBITDA récurrent ; iii/ un ratio de conversion cash autour de 80% en moyenne sur FY 2024/2026.
"Au-delà de 2026, Pluxee confirme que, si les mesures annoncées au Brésil sont confirmées, celles-ci impacteraient à nouveau son activité au S1 27 et le groupe anticipe alors un retour à une croissance durable et profitable à partir du S2 27" indique le bureau d'analyse.
A la suite de cette publication, Oddo BHF ajuste ses estimations : la croissance organique du CA opérationnel est désormais à 0% (contre 0.8%e) mais l'analyste relève le revenu issu du float à 161 MEUR en 2026 (contre 157 MEUR) ce qui entraine une marge d'EBITDA de 37.1%e (contre 36.8%e préc.) soit +50 pb.
Au total, la séquence de BPA d'Oddo BHF est relevée de +1% en moyenne sur 2026/2028e, en raison essentiellement de ses estimations de revenu financier (flow through à 100% dans l'EBITDA).
Oddo BHF confirme son opinion Neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 14 E (contre 14,5 E).
L'analyste estime que la publication du 3ème trimestre de Pluxee est ressortie au-dessus des attentes mais l'impact de la réglementation brésilienne devrait être significativement plus marqué à partir du 4ème trimestre 2026.
"Nous apprécions le profil de croissance soutenue de Pluxee et d'amélioration opérationnelle au cours des prochaines années, ainsi que l'optionnalité du M&A mais les évolutions réglementaires à court terme (notamment au Brésil et en France) restent la principale menace sur l'equity story" rajoute Oddo BHF.
"La valorisation à 7.2x PE 2027e calendarisé reflète une décote de 30% avec son principal comparable Edenred sur la base de nos estimations".
Pluxee N.V. est un acteur mondial dans le domaine des avantages sociaux et de l'engagement des employés, présent dans 28 pays. Pluxee N.V. aide les entreprises à attirer, à motiver et à fidéliser les talents grâce à une large gamme de solutions dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, du mode de vie, de la récompense et de la reconnaissance, et des avantages sociaux. S'appuyant sur une technologie de pointe et plus de 5 600 collaborateurs engagés, Pluxee N.V. est un partenaire de confiance au sein d'un écosystème B2B2C hautement interconnecté composé de plus de 500 000 clients, plus de 37 millions de consommateurs et plus de 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee N.V. s'engage à avoir un impact positif sur les communautés locales, à soutenir le bien-être au travail des employés et à protéger la planète.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.