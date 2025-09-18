Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Worldline à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé de 2,50 EUR à 2,20 EUR.
L'analyste estime que le dossier reste 'difficilement investissable' avant au moins deux années de transition 'au regard des controverses et des difficultés opérationnelles' malgré une amélioration séquentielle attendue au T3 (CA -1,3%) et un contexte toujours marqué par des défis opérationnels.
'Dans l'affaire des transactions illicites, il n'y a pas de 'offboarding' significatif de marchands à prévoir, l'essentiel ayant déjà été réalisé. Les conclusions finales du cabinet Accuracy seront rendues le 21 octobre', indique le broker.
Parallèlement, la dégradation en 'high yield' par S&P pèse sur la perception du risque, poursuit Oddo BHF.
La note indique des 'restructurations' supplémentaires et une réduction de 3% des prévisions d'EBITDA 2026/2027, l'objectif de 2,20 EUR intégrant une 'prime de risque très élevée' dans le DCF.
