Oddo BHF a abaissé mercredi son objectif de cours sur Laurent-Perrier de 121 à 113 euros, tout en réitérant son opinion surperformance sur le titre, à l'approche de la publication des résultats annuels du groupe de champagne.
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, la banque privée dit s'attendre à ce que la société fasse preuve de résilience dans un marché atone.
Après un récent contact avec la société, Oddo indique s'attendre à ce que l'entreprise ait continué de surperformer un marché en recul de 1,5% sur les douze derniers mois à fin février, tout en ayant maintenu son prix moyen par bouteille.
D'après ses analystes, le groupe continue de gagner des parts de marché dans certains pays comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et stabilise ses positions sur des marchés tels que la France, le Japon et l'Allemagne, malgré une intensification des promotions fin 2025 et en début d'année.
Le segment très haut de gamme est resté sous pression, pénalisé par des actions promotionnelles agressives de LVMH, poursuit la banque.
Enfin, l'impact de la guerre au Moyen-Orient - une zone qui représente moins de 5% des ventes selon ses estimations mais affiche un bon niveau de rentabilité - reste à ce stade non matériel pour le groupe.
Cap sur les résultats annuels
En amont de ces résultats, Oddo rehausse ses prévisions d'Ebit de 3% et dit tabler sur un chiffre d'affaires annuel quasi stable de 293,6 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 25,2% (-10 points de base).
Les résultats annuels de l'exercice 2025-2026, clos le 30 mars, seront publiés le 29 mai.
A la Bourse de Paris, l'action perdait 2,2% mercredi après-midi, dans un marché qui se détournait du secteur du luxe après les publications décevantes de Hermès et Kering.
Pénalisé par la morosité du marché des vins et spiritueux, le titre a reculé de 2,4% depuis le début de l'année, après un repli de 33% en 2025. Il affiche une capitalisation boursière de 516 millions d'euros.
Laurent-Perrier est spécialisé dans la production et la commercialisation de champagnes moyen et haut de gamme. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte, Champagne de Castellane, Jeanmaire, Oudinot et Beaumet.
La commercialisation des produits est assurée au travers de magasins spécialisés (restaurants, hôtels, bars et détaillants cavistes), de grandes et moyennes surfaces et par le biais de la vente directe.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (43,5%) et autres (37,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.