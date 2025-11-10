Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Aperam avec un objectif de cours ajusté de 38 à 37 euros, dans le sillage d'une baisse de ses prévisions 2026 après des résultats trimestriels jugés 'en demi-teinte dans l'ensemble des divisions'.
S'il affirme avoir trouvé la guidance 'peu encourageante', le bureau d'études juge que la dynamique apparaît toutefois meilleure que chez ses pairs Acerinox et Outokumpu, et considère que 'la génération de cash reste également en support'.
'Le groupe bénéficie d'un excellent potentiel lié au renforcement du cadre protectionniste de l'UE et à la hausse de la demande tirée par le plan allemand tout en offrant le profil le plus diversifié hors inox parmi ses pairs', ajoute l'analyste.
Aperam S.A. est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé. L'activité est organisée en quatre segments principaux : Acier inoxydable et aciers électriques, Services et Solutions, Alliages et Aciers Spéciaux, et Recyclage et Renouvelables.
Aperam S.A. dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 Mt au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur 16 sites de production au Brésil, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine, Aperam S.A. dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance.
Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam S.A. place le développement durable au coeur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.
