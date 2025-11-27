Oddo BHF ajuste sa cible sur LDC après les semestriels

Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" sur LDC, mais avec un objectif de cours ajusté de 103 à 102 euros, dans le sillage d'une réduction de sa prévision annuelle de résultat opérationnel courant (ROC) de 4% à 254,5 millions d'euros.



Le groupe spécialisé dans la volaille a dévoilé au titre de son 1er semestre 2025-26 un ROC en hausse de 16,3% à 176,6 MEUR, en deçà des 185,3 MEUR attendus par le bureau d'études, "en raison d'une moindre rentabilité du pôle amont".



Si LDC a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et ceux fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-27 annoncé en 2022, Oddo BHF pointe un message de vigilance sur l'apparition de la grippe aviaire en France.