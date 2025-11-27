Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" sur LDC, mais avec un objectif de cours ajusté de 103 à 102 euros, dans le sillage d'une réduction de sa prévision annuelle de résultat opérationnel courant (ROC) de 4% à 254,5 millions d'euros.
Le groupe spécialisé dans la volaille a dévoilé au titre de son 1er semestre 2025-26 un ROC en hausse de 16,3% à 176,6 MEUR, en deçà des 185,3 MEUR attendus par le bureau d'études, "en raison d'une moindre rentabilité du pôle amont".
Si LDC a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et ceux fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-27 annoncé en 2022, Oddo BHF pointe un message de vigilance sur l'apparition de la grippe aviaire en France.
LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de volailles (84,6%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ;
- produits de traiteur (15,4%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries.
A fin février 2025, LDC dispose de 118 sites de production implantés en Europe.
77,8% du CA est réalisé en France.
