Dans une étude, Oddo BHF estime que les résultats du deuxième trimestre dévoilés sont globalement conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile a atteint 2,80 milliards de dollars, en hausse de 3,3% ou de 1% à changes constants. De son côté, l'Ebit ajusté a progressé de 8%, à 270 millions de dollars, soit une marge de 9,6%, en hausse de 40 points de base.
En ce qui concerne les perspectives annuelles, elles sont restées inchangées : une croissance organique des ventes globalement stables, une marge opérationnelle ajustée comprise entre 10,5 et 11% et un flux de trésorier opérationnelle d'environ 1,2 milliard de dollars.
Pour Oddo BHF, Autoliv a affiché une nouvelle performance robuste au deuxième trimestre, avec une amélioration de la marge en dépit d'une production auto mitigée et de l'inflation des coûts. Pour les analystes, les objectifs 2026 peuvent sembler ambitieux, mais ils rappellent que la société a historiquement réussi à obtenir les compensations espérées, s'appuyant sur son positionnement concurrentiel favorable qui lui confère un pouvoir de négociation rare dans le secteur.
L'avis d'Oddo BHF est à surperformance sur le titre Autoliv, avec un objectif de cours de 1 320 couronnes suédoises, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 13%.
Autoliv, Inc. est un développeur, fabricant et fournisseur de systèmes de sécurité pour l'industrie automobile avec une gamme de produits proposés, principalement des systèmes de sécurité passive. Les systèmes de sécurité passive comprennent des modules et des composants pour les systèmes de protection par airbag frontal, les systèmes de protection par airbag latéral, les ceintures de sécurité, les volants, les technologies de gonflage et les interrupteurs de coupure de la batterie. La société développe et fabrique également des solutions de sécurité pour la mobilité, telles que la protection des piétons, les coupe-batteries, les services de sécurité connectés et les solutions de sécurité pour les conducteurs de deux-roues motorisés. La société a un seul segment opérationnel, qui comprend les produits et les composants d'airbags et de ceintures de sécurité d'Autoliv. Ses filiales comprennent Autoliv AB et Autoliv ASP, Inc. L'entreprise exerce ses activités dans des régions géographiques telles que l'Europe, les Amériques, la Chine, le Japon et le reste de l'Asie (ROA). Elle possède environ 62 sites de production dans 25 pays.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.