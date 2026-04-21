Oddo BHF estime que les indicateurs opérationnels publiés par Mercialys au 1er trimestre 2026 illustrent à la fois une surperformance de son chiffre d'affaires commerçants en France et une croissance à périmètre constant en territoire légèrement négatif pour des revenus locatifs à 44.5 MEUR (+1.7% yoy).
L'analyste souligne que le taux de vacance est en hausse de 40 pb sur le trimestre à 2.4% malgré la bonne dynamique locative en raison de la liquidation judiciaire de plusieurs enseignes de prêt à porter (Kaporal, Jennyfer, IKKS, Naf Naf).
"Mercialys confirme sa guidance 2026 et vise toujours un RNR par action 2026 à " au moins 1.29 EUR " (+2.4%) contre un consensus à 1.30 EUR. La performance opérationnelle de ses centres commerciaux est pour l'instant en ligne avec ses objectifs de début d'année" note le bureau d'analyse.
Oddo BHF juge que cette publication est globalement en ligne alors que le titre a bien performé ces dernières semaines.
L'analyste reste par ailleurs prudent sur l'impact de la hausse du prix de l'essence sur les zones de chalandise de Mercialys où les consommateurs utilisent leur voiture quotidiennement pour effectuer leurs trajets domicile - bureaux.
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2025, Mercialys disposait d'un portefeuille de 1 996 baux représentant une valeur locative de 178,6 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 3 MdsEUR (droits inclus).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.