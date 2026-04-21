Oddo BHF confirme sa recommandation neutre sur Mercialys

Oddo BHF maintient son conseil à Neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 13 E après la publication des chiffres du 1er trimestre 2026.



Oddo BHF estime que les indicateurs opérationnels publiés par Mercialys au 1er trimestre 2026 illustrent à la fois une surperformance de son chiffre d'affaires commerçants en France et une croissance à périmètre constant en territoire légèrement négatif pour des revenus locatifs à 44.5 MEUR (+1.7% yoy).





L'analyste souligne que le taux de vacance est en hausse de 40 pb sur le trimestre à 2.4% malgré la bonne dynamique locative en raison de la liquidation judiciaire de plusieurs enseignes de prêt à porter (Kaporal, Jennyfer, IKKS, Naf Naf).





"Mercialys confirme sa guidance 2026 et vise toujours un RNR par action 2026 à " au moins 1.29 EUR " (+2.4%) contre un consensus à 1.30 EUR. La performance opérationnelle de ses centres commerciaux est pour l'instant en ligne avec ses objectifs de début d'année" note le bureau d'analyse.





Oddo BHF juge que cette publication est globalement en ligne alors que le titre a bien performé ces dernières semaines.





L'analyste reste par ailleurs prudent sur l'impact de la hausse du prix de l'essence sur les zones de chalandise de Mercialys où les consommateurs utilisent leur voiture quotidiennement pour effectuer leurs trajets domicile - bureaux.