Oddo BHF confirme sa recommandation sur le titre Icade

Oddo BHF maintient son conseil à Sous-performance avec un objectif de cours de 22,0 E après la publication des chiffres du 1er trimestre 2026.





Le chiffre d'affaires d'Icade sur le 1er trimestre 2026 s'établit en baisse de +14.7% à 278 MEUR.





Selon Oddo BHF, cette publication est en ligne et ne reflète pas encore d'amélioration des opérations.





L'analyste n'identifie pas encore d'amélioration notable des activités d'Icade qui permettraient de changer sa recommandation sur le titre.





"Cette évolution inclut une dynamique locative résiliente sur la Foncière et des réservations sur la Promotion immobilière affectées par un mois de mars difficile" indique Oddo BHF.





L'analyste souligne également que le groupe a confirmé sa guidance 2026 mais se montre prudent sur la dégradation de l'environnement géopolitique qui pourrait affecter les activités du groupe sans qu'il soit possible à ce stade d'en apprécier précisément les effets et la durée.





"Le groupe continue ainsi de viser un CFNC 2026 / action compris entre 2.90 EUR et 3.10 EUR dont 2.25 EUR à 2.45 EUR sur les activités stratégiques et 0.65 EUR / action sur les activités non stratégiques de santé" indique le bureau d'analyse.