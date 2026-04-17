Oddo BHF maintient son conseil à Sous-performance avec un objectif de cours de 22,0 E après la publication des chiffres du 1er trimestre 2026.
Le chiffre d'affaires d'Icade sur le 1er trimestre 2026 s'établit en baisse de +14.7% à 278 MEUR.
Selon Oddo BHF, cette publication est en ligne et ne reflète pas encore d'amélioration des opérations.
L'analyste n'identifie pas encore d'amélioration notable des activités d'Icade qui permettraient de changer sa recommandation sur le titre.
"Cette évolution inclut une dynamique locative résiliente sur la Foncière et des réservations sur la Promotion immobilière affectées par un mois de mars difficile" indique Oddo BHF.
L'analyste souligne également que le groupe a confirmé sa guidance 2026 mais se montre prudent sur la dégradation de l'environnement géopolitique qui pourrait affecter les activités du groupe sans qu'il soit possible à ce stade d'en apprécier précisément les effets et la durée.
"Le groupe continue ainsi de viser un CFNC 2026 / action compris entre 2.90 EUR et 3.10 EUR dont 2.25 EUR à 2.45 EUR sur les activités stratégiques et 0.65 EUR / action sur les activités non stratégiques de santé" indique le bureau d'analyse.
A la fois foncière (patrimoine au 31/12/2025 de 6,1 MdsEUR, à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2025 de 1,1 MdEUR), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au coeur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.