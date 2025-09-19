Oddo BHF confirme son conseil sur le titre OSE Immunotherapeutics à 'Surperformance', avec un objectif de cours inchangé à 13 euros.
Selon le broker, la priorité porte sur trois axes : la phase III de 'Tedopi' (résultats complets attendus fin 2027/début 2028), le lancement d'une phase 2b pour 'lusvertikimab', et la poursuite des programmes précliniques en vue de partenariats.
Le bureau d'analyses souligne également deux points clés à l'ordre du jour de l'AG du 30 septembre : relèvement du plafond d'émission de titres de créances à 30 MEUR et gouvernance, avec la proposition de révoquer six administrateurs sur dix.
La note met enfin en avant l'importance des financements nécessaires : environ 60 MEUR pour la phase 2b de 'lusvertikimab', puis 250/300 MEUR pour la phase 3, ce qui pourrait exercer une 'pression potentielle sur le cours'.
Publié le 19/09/2025 à 12:55
