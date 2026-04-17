Oddo BHF confirme sa recommandation surperformance sur TotalEnergies

Hier, TotalEnergies a publié ses indicateurs du premier trimestre 2026 qui affichent un fort rebond des prix du pétrole et des gains de trading mais une production et des marges de raffinage stables. En réaction à ces indicateurs, Oddo BHF maintient sa recommandation surperformance avec un objectif de cours inchangé à 85 euros. "Le titre offre le meilleur profil de croissance et de ROACE (rentabilité des capitaux moyens investis) du secteur, avec une forte exposition au GNL américain", explique le broker pour justifier sa décision.

L'analyste précise que "la valorisation demeure attractive, le titre TotalEnergies traitant avec une décote de 30% par rapport aux pairs américains (contre 50% précédemment) et en ligne avec les pairs européens, alors qu'il mériterait une prime compte tenu de la qualité de son profil".



Dans le détail, concernant ces indicateurs, TotalEnergies annonce un prix moyen du Brent à 81,1 dollars le baril sur ce premier trimestre, contre 63,7 USD au trimestre précédent. Les prix moyens de vente progressent également, à 73,7 USD par baril pour les liquides et 5,59 USD par MBtu pour le gaz. L'indicateur de marge de raffinage européen reste élevé, à 11,4 USD par baril.



En outre, "la production d'hydrocarbures bénéficie d'une croissance organique supérieure à la guidance annuelle de 3%, grâce notamment aux démarrages de Lapa SW et Mabruk", souligne le géant pétrolier. Elle reste toutefois pénalisée par des pertes au Moyen-Orient, d'environ 100 kbep/j (kilo barils d'équivalent pétrole par jour), ce qui conduit à une production globalement stable par rapport au quatrième trimestre 2025.



Sur ce point, Oddo BHF explique que "la production sur ce premier trimestre devrait rester stable en séquentiel à 2544 kbep/j. Elle bénéficie d'une croissance organique supérieure à la guidance annuelle de 3% mais a été compensée par des pertes de production au Moyen-Orient (environ 100 kbep/j en moyenne sur le trimestre).



Les résultats devraient s'inscrire en nette progression



Dans ce contexte, les résultats de l'Exploration-Production sont attendus en forte hausse, portés par l'augmentation des prix de vente et la contribution des nouveaux projets. Oddo BHF précise que les résultats de ce segment d'activité au premier trimestre devraient progresser de 39% à 2.5 MdsUSD, reflétant pleinement la hausse des prix du pétrole (+12,4 USD par baril par rapport au trimestre précédent) et la contribution relutive des nouveaux projets.



Le pôle GNL devrait également afficher une nette progression, soutenu par une hausse de 10% de la production et des activités de négoce dynamiques.



Les autres activités évoluent de manière contrastée. Integrated Power est attendu stable, autour de 500 MUSD de résultat et 600 MUSD de cash-flow, en l'absence de cessions d'actifs. L'Aval devrait progresser, avec des raffineries utilisées à plus de 90% et de bonnes performances dans le négoce.



Le besoin en fonds de roulement augmenterait d'environ 5 MdsUSD, en partie sous l'effet de la hausse des prix. Le ratio d'endettement est attendu autour de 15%, la hausse du cash-flow compensant partiellement cette évolution.



TotalEnergies dévoilera ses résultats au premier trimestre 2026 le 29 avril prochain.



Après 11h, l'action TotalEnergies est stable à 77,13 EUR au sein du CAC 40.