Oddo BHF confirme son conseil de "surperformance" sur le titre Diageo, assorti d'un objectif de cours inchangé à 2400p.
Le bureau d'études met en avant un risque "modéré" lié à la requête judiciaire d'un distributeur kényan visant à bloquer la cession de la participation de 65% dans EABL à Asahi. Selon l'analyste, une annulation complète du deal paraît "peu probable", d'autant que l'acquéreur a certainement prévu des "garanties classiques de passif" pour ce litige connu depuis 2016.
Le rapport souligne que cette opération de 2,3 Md$ devrait avoir un "effet bénéfique" sur le bilan du groupe britannique. D'après la note, cette rentrée de cash permettrait de réduire le ratio dette nette/EBITDA pour le ramener sous le seuil de 3,0x dès le second semestre 2026.
Le titre progresse actuellement de 0,6% à Londres.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
