Oddo BHF confirme son conseil et sa cible sur Novo Nordisk

Oddo BHF maintient son conseil 'Neutre' sur Novo Nordisk, avec un objectif de cours inchangé à 425 DKK. Selon la note, l'acquisition d'Akero Therapeutics pour environ 5,2 Md$, financée par dette, ne change pas la guidance 2025 mais pourrait réduire le flux de trésorerie libre de 4 Md$ et peser jusqu'à 3% sur la croissance du résultat opérationnel en 2026. Le broker souligne que cette opération renforce la position de Novo dans la MASH, un marché estimé à 15 Md$ d'ici 2032, et pourrait offrir des synergies avec les traitements GLP-1.